Oltra, sobre la investidura de Sánchez: "Quasi millor després de Reis i que la gent no estiga atabalada amb els torrons"

Així s'ha pronunciat la portaveu del Govern valencià a preguntes dels mitjans en la roda de premsa després del ple del Consell en ser preguntada per l'opinió del Govern valencià sobre el fet que la investidura de Sánchez estiga "pendent" de la posició de l'Advocacia de l'Estat, que ha de presentar al·legacions a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va reconéixer la immunitat com a europarlamentari del líder d'ERC, Oriol Junqueras, mentre estava sent jutjat pel procés.

Oltra ha subratllat que en el ple del Consell no s'ha tractat aquesta qüestió, però ha subratllat que, en qualsevol cas, la investidura "depèn que en el Congrés hi haja una majoria que done el 'sí'" a Pedro Sánchez i "no d'un dictamen". "Depèn que hi haja majories i que la negociació política vaja bé", una cosa que creu que succeirà. "Igual és que estic optimista", ja que "s'acaba l'any", ha afegit.

"En el moment en el qual estiga eixa majoria es produirà. L'altra vegada vam estar quatre o cinc mesos. Ara tampoc portem tant, del 10 de novembre a ara tampoc hi ha tant i ens han aagafat totes les festes pel mig. Quasi millor que siga després de Reis i que la gent no estiga tan atabalada de torrons i tinga la ment clara a l'hora de votar", ha manifestat.

En aquesta línia, la portaveu del Govern valencià ha insistit que la investidura "es produirà quan s'haja de produir" i ha afirmat que "té certa lògica que siga després d'aquestes festes". "Però vaja, tot dins del normal, entenc jo", ha agregat.