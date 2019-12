PSOE e IU firman su acuerdo y critican a Podemos por no negociar las enmiendas parciales

Así lo han indicado este viernes en la Junta General minutos después de firmar el acuerdo presupuestaria entre las dos formaciones. Además de ellos dos han estado presentes la secretaria de Organización, Gimena Llamedo; y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Carcedo. Las dos formaciones rechazaron esta mañana en la Comisión de Hacienda las 108 enmiendas parciales a los presupuestos presentadas por Podemos.

En ese sentido, sobre las enmiendas de Podemos, Barbón ha dudado de las intenciones de esta formación tras presentarlas sin dialogar previamente con el grupo socialista. "A todas las formaciones les hemos hablado de dialogar. No es que se rechacen es que no estamos en condiciones de incorporarlas sin estudiarlas", ha explicado el presidente, que ha destacado que ha habido "avances con todos menos con Podemos".

"Lamentamos su estrategia. Vamos a estudiarlas -las 108 enmiendas- pero no han dialogado con el PSOE para presentalas", ha indicado, para señalar que los socialistas pidieron a todas las formaciones que no presentaron enmienda a la totalidad que les presentaran sus enmiendas y así negociarlas antes de presentarlas, algo que Podemos no hizo.

Por otro lado, desde IU, su coordinador en funciones, Alejandro Suárez ha señalado que "no se puede ser y no ser al mismo tiempo". "No se puede no apoyar pareciendo que lo apoyas, porque la política es optar", ha indicado en referencia a Podemos, a los que ha acusado de "intentar paralizar el presupuestos sin que se note".

FIRMA DEL ACUERDO

Así se han pronunciado Barbón y Suárez tras firmar un acuerdo presupuestario que según el primero es "una buena noticia para Asturias". Un acuerdo donde ha reconocido el papel de IU como "clave" y ha destacado su "capacidad de influencia" mientras "otros quedan en la irrelevancia, la irresponsabilidad e inutilidad".

En ese sentido, ha señalado que Gobierno, PSOE e IU van a hacer "todo lo posible" para que este lunes 30 de diciembre se aprueben los presupuestos ya que "sería una victoria para toda la sociedad asturiana", además de un "instrumento básico ante una situación de desaceleración autonómica". Del mismo modo, ha reiterado que "lamentaría mucho" ver a Podemos votar con PP y Vox en contra de las cuentas autonómicas para 2020.

Por otro lado, tras que no se aceptaran por presentarse fuera de plazo varias enmiendas pactadas entre PSOE y Ciudadanos -entre ellas una relativa a la construcción del consultorio de Nuevo Roces (Gijón)-, Barbón ha insistido en que se van a cumplir los compromisos alcanzados y ha recordado que la gestión presupuestaria "permite modificaciones".

Para finalizar, desde IU, Alejandro Vega, ha afirmado que a "mayor peso institucional" de su formación "mayor vocación de acuerdo". "Somos una fuerza negociadora sobre todo en una legislatura con emergencia industrial", ha indicado, para apostar por una "legislatura de construcción del acuerdo político". "No podemos permitirnos más parálisis", ha dicho.