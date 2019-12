El Gobierno cierra su última reunión del año sin fecha para el informe de la Abogacía ni para la investidura

Los ministros del Gobierno han celebrado este viernes su última reunión del año, que se encamina a su final sin noticias de cuándo presentará, a través de la Abogacía del Estado, su informe al Supremo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, ni, como consecuencia, cuándo podrá celebrarse una sesión de investidura de Pedro Sánchez contando ya con la necesaria abstención de ERC.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, no ha podido aportar ninguna precisión sobre estas dos cuestiones de las que depende que eche a andar un nuevo Gobierno. Además de para poner fin a un tira y afloja entre el PSOE y ERC y a casi un año de internidad, el nuevo Ejecutivo supondrá poder tomar decisiones sobre temas tan importantes para la ciudadanía como la subida de las pensiones y del salario mínimo, que este viernes el Gobierno ha dejado en suspenso, precisamente hasta que haya investidura.

"Yo prefiero no decirles fecha", ha señalado Celáa, que, una vez esfumada la posibilidad de una investidura antes de fin de año, no ha querido opinar si será posible en la siguiente fecha avanzada, el 5 de enero.

Antes la Abogacía deberá presentar su informe sobre Junqueras ante el Supremo, que podría no seguir los derroteros de la Fiscalía -que pidió mantener a Junqueras en prisión y su inhabilitación- si se mantiene la diferencia de criterios entre ambas que Celáa ha recordado este viernes que han existido "desde el principio" del juicio del procés.

Además, Celáa ha resaltado que la Abogacía ya tuvo razón en la "tipificación de los delitos" por los que se juzgó a los políticos catalanes, que finalmente fueron condenados por sedición, como pidió la Abogacía, y no por rebelión, el delito que venía la Fiscalía. En todo caso, ha dicho, la Fiscalía ha actuado según el "principio de legalidad y autonomía" mientras que la Abogacía lo hará, todavía en fecha imprecisa, "también con autonomía y criterios técnicos".

Sánchez no comparece

Celáa ha dado estas explicaciones en una rueda de prensa que, según marca ya la tradición, debería haber ofrecido el presidente del Gobierno, tras el último Consejo de Ministros del año, a modo de balance.

En esta ocasión no ha sido así y Sánchez no ha comparecido. Fuentes de Moncloa venían advirtiendo desde hace semanas que este año, en el que el Gobierno ha estado casi todo el tiempo en funciones y sin saber cuándo podrá renovarse, no tenía mucho sentido hacer balance.

Sin embargo, en el motivo definitivo de la incomparecencia de Sánchez tiene más peso su negociación con los independentistas catalanes para que se abstengan en su investidura. "Estamos en medio de una negociación con ERC, no ha acabado el partido y no tenemos un Gobierno formado, está en funciones y en este momento no procede comparecer", ha dicho la portavoz de su Gobierno.

Para que halla acuerdo con ERC sigue siendo clave lo que alegue la Abogacía -órgano dependiente del Ministerio de Justicia- al Supremo sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que la semana pasada reconoció la inmunidad de Junqueras por el mero hecho de haber sido elegido eurodiputado el pasado mayo y apuntó que se le debió haber permitido quedar en libertad para recoger su acta.

La Abogacía, clave

"Los tiempos de la Abogacía los toma la Abogacía", ha apuntado Celáa que, una vez más no ha querido entrar en cuestiones de plazos y, a la pregunta de si dará tiempo para que pueda culminar el 5 de enero, víspera de Reyes, se ha limitado a recordar que el Gobierno quiere que la investidura sea "lo antes posible".

Tras conocerse la sentencia, ERC dejó en suspenso sus negociaciones con el PSOE, aunque días después admitió que habían continuado los "contactos discretos".

Este viernes, Celáá ha asegurado que continúan. "Lo que no se ha roto está en curso", ha dicho la portavoz, que ha insistido en que "no hay opción b" y aunque no ha dejado de pedir la abstención de PP y Ciudadanos, ha dejado claro que los esfuerzos se dirigen en convencer a ERC, por medio de un acuerdo que "permita encauzar las diferencias".