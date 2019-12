Aragón cree que no cumplirá el déficit propuesto por el Senado

"Cuanto te encuentras que no hay ninguna comunidad que vaya a cumplir el déficit, ¿quién se equivoca?", ha instado Pérez Anadón, si bien ha excluido de esta consideración a aquellas regiones con régimen fiscal especial, como las islas Canarias o el País Vasco

En este sentido, ha llamado a que el "futuro Gobierno" haga "una reflexión" sobre lo que debe ser el nivel de déficit "exigible" a las comunidades autónomas y a que éste guarde relación y sea "razonable" con el régimen que el Ejecutivo español "se marca a sí mismo para la Administración General del Estado".

Además, ha defendido que "lo que tiene que hacer" el Gobierno estatal es "pelear por buscar un nuevo mecanismo de modelo de financiación autonómica" ya que el actual, a su juicio, está "agotado" desde la legislatura de Mariano Rajoy en el 2014. "Tenía que haber empezado a negociar para cambiarlo, no se cambió y la situación no va a mejor", ha apostillado.

En cuanto a las previsiones del déficit, que el Ministerio de Hacienda situó en un objetivo del 0,6 por ciento, si bien los informes de la Autoría Fiscal apuntaban a unos resultados del 0,8 por ciento y el cierre del mes de octubre ha arrojado un 0,78 por ciento, el consejero no ha querido revelar nuevos datos a la espera de la aprobación de los presupuestos.

"No se sabe todavía", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que "una vez se aprueben los presupuestos se conocerán, en el primer trimestre, las medidas que propondrá el Gobierno para tratar de ajustar".

Asimismo, se ha referido a los ajustes de contabilidad, sobre lo que ha considerado que los fondos europeos "van a ser positivos" si bien, una vez más, ha instado a "esperar" al "cierre" de los presupuestos para conocer el límite de gasto.

En esta línea, ha defendido que los presupuestos son "una herramienta política" que tratan de "trasladar, implementar y realizar los compromisos de un Gobierno".

IVA Y GRUPOS DE LA OPOSICIÓN

En cualquier caso, Pérez Anadón ha considerado que si se devolviese la participación aragonesa en el IVA, que ha cifrado en 80 millones de euros, se reduciría en dos décimas el déficit de la comunidad autónoma.

Por otra parte, el consejero ha asegurado que hay "otras necesidades que cubrir" más allá de que haya "una décima más del déficit". "A mí no me va a volver loco. Yo no tengo que pagar la responsabilidad que tuvieron en el Senado el grupo popular, ¿o es que la van a pagar ellos?", se ha preguntado.

Por ello, ha invitado a los partidos políticos de la oposición, "con todo el cariño del mundo", a la "reflexión" y a que hagan "un poco más de trabajo". "La oposición no puede estar pendiente de los informes sobre si te vas una décima o no te vas, tendrá más importancia qué necesidades va a satisfacer el presupuesto. No me haga decidir entre una décima y la plantilla de un hospital", ha recalcado.

No obstante, Pérez Anadón ha defendido que, aunque el déficit del 0 por ciento es "francamente difícil", el Ejecutivo aragonés ha elaborado un proyecto de presupuestos "sujetándose a ese corsé".