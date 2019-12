Primark da por cerrado el caso del hueso humano hallado en uno de sus calcetines al no haber indicios de crimen

La Policía no ha encontrado ningún indicio de crimen en el hueso humano encontrado en un par de calcetines en un Primark de Colchester (Reino Unido) el 10 de diciembre de 2018.

El hueso fue hallado por un cliente que compró el par de calcetines en una de las tiendas, y lo entregó a la Policía el 2 de enero de 2019, quienes lo analizaron y cayeron en la conclusión de que lo más probable es que se trate de un hueso de la mano o del pie, una falange.

Según afirma una portavoz de la Policía a un medio anglosajón, "en este momento no está vinculado a un acto criminal" y añade que cabe la posibilidad de que "se haya colocado en el calcetín en el país de origen donde se fabricó el calcetín, aunque no se puede confirmar". Tras la investigación, se ha llegado a esta conclusión al no encontrar piel ni otras partículas a su alrededor, ni ningún signo de traumatismo reciente.

Cuando se halló el hueso, la cadena irlandesa de ropa aseguró estar tomándose el asunto "muy en serio" y se disculpó "por cualquier angustia causada". Ahora, una vez esclarecidos en parte los hechos, consideran el asunto cerrado, tras haber investigado la fábrica en el extranjero donde se fabricaron los calcetines y no haber encontrado ninguna evidencia.