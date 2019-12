El Gobierno aparca la subida de las pensiones un 0,9% y del SMI a la espera de la investidura

Las grandes decisiones del Gobierno, a la espera de que haya investidura. El Consejo de Ministros ha acordado este viernes que las pensiones subirán un 0.9% el año que viene, de acuerdo con el IPC de 2019, pero hasta que no haya nuevo Gobierno las mantendrá congeladas. Es decir, no crecerán ni siquiera el 0,25% y la subida será de una sola vez hasta el 0,9%, con carácter retroactivo.

Según la revalorización de pensiones que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, en ausencia de otra decisión, la pensiones podrían haber subido a final de año un 0,25%. No será así, porque el Gobierno ha decidido hacer una sola subida cuando llegue el momento, es decir, después de la investidura, para llegar al 0,9%.

"Sera una única revalorización", ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, que ha aludido al ahorro de costes "logísticos" para explicar que habrá una sola subida "en el momento preciso en que se configure el nuevo Gobierno". La subida, ha indicado, será retroactiva hasta el 1 d enero de 2020.

Salario mínimo

Asimismo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, empezó a estudiar hace semanas, también quedará finalmente a la espera del nuevo Gobierno, según ha explicado Celáa, que ha indicado que "se fijará para 2020 confirme al dialogo social" que se dé, ya el año que viene, entre representantes de los trabajadores y de los empresarios.