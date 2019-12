El Pleno aprueba por unanimidad el modificado del proyecto para proseguir las obras de la estación de autobuses

En concreto, el modificado número 1 de la estación de autobuses implicaba la variación de mediciones y la creación de nuevas partidas del proyecto que no estaban contempladas inicialmente. Estas variaciones y partidas afectan -en concreto- al reparto desglosado del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y LIF 2002 S.A., aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de junio de 2016 y modificado por otro de fecha a 22 de mayo de 2019, que establecía un reparto de porcentajes del 44,12 por ciento para LIF 2002 y del 55,88 por ciento para el Ayuntamiento de Logroño.

Desde el Grupo Municipal Socialista, el concejal, Jaime Caballero, ha defendido este modificado porque el proyecto "se vio afectado por cambios de normativa y de eficiencia energética". Este cambio "recoge esas partidas" y la dirección de obra ha considerado que "las modificaciones son proporcionadas a la excepcionalidad del proyecto que es de gran complejidad por su estructura".

Así lo entendió también -ha proseguido Caballero- la Abogacía del Estado y, por tanto, este modificado que traemos hoy a pleno "permite continuar las obras de la estación e iniciar el proyecto de la cúpula que queremos continuar y finalizar".

Tras la defensa del Partido Socialista, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha explicado que, "aunque desde mi partido nunca apostamos por este tipo de estación ya que preferíamos una más sostenible y económica, dentro de ello, sí que es cierto que con estas mejoras que se han propuesto desde la Dirección Técnica vamos a tener una estación que cumpla esos objetivos". Por tanto, ha indicado, "los logroñeses pueden estar tranquilos" y "queremos felicitar a la dirección de obra de este Ayuntamiento por haber trabajado en una cuestión tan difícil".

Por parte de Ciudadanos, la concejal, Marisa Bermejo, ha querido poner en relieve "estas mejoras que se plantean" sobre todo "en materia de la sostenibilidad de las infraestructuras" aún así -ha criticado- "sería deseable que para futuras situaciones se realizaran partidas más ajustadas a la realidad porque entendemos que hay aspectos normativos que hayan podido cambiar pero tampoco hay que desviar de forma injustificada, sobre todo por temas estructurales".

También ha afeado "el poco plazo" que han tenido para estudiar en profundidad "una obra de tanto calado para la ciudad".

En el caso del Grupo Municipal Popular, Antonio Ruiz Lasanta ha sido más crítico que el resto de sus compañeros del pleno y ha asegurado que al PSOE "se les escurren las obras en las manos y las dilatan en el tiempo porque no están acostumbrado a dar plazos". En este punto, ha afirmado, "sabemos que no les gustan los compromisos porque no asumen ninguno pero hay que contar a los vecinos de Logroño cuáles son ya que todo apunta a que en el año 2020 no tendremos esa estación en funcionamiento".

También ha lamentado que "aunque el PSOE dijo que cuando llegara al Gobierno iba a negociar y a captar fondos, vemos que no hay nada de nada".

Ya en el turno de portavoces, Caballero (PSOE) ha querido resaltar que "hemos estado en contacto con los técnicos municipales, con LIF y con la UTE para agilizar todo lo posible esta herencia y ejecutar las obras con toda la confianza pero en cuanto a plazos, no vamos a decir nada porque en asuntos tan complejos, con laberintos administrativos, no lo podemos hacer".

Aún así -ha dejado claro- "no es por que no haya un compromiso o voluntad política sino por motivos puramente técnicos".

Además, ha señalado, "cuando se conforme el Gobierno de España y se alineen las tres administraciones se acometerán el resto de actuaciones referentes al soterramiento de una forma decisiva".

También el portavoz del PP, Conrado Escobar, ha querido aprovechar el turno de portavoces para expresar su "inquietud, reflexión y constatación" y ha lamentado que al PSOE "en un tema tan importante como es el principal proyecto urbano que tenemos en Logroño con el soterramiento del ferrocarril, el coste de dilapidar consensos los sufrimos todos".

"Padecemos todos las consecuencias de socavar consensos" y la muestra es que "llevamos cuatro meses paralizados. La constatación es que hoy es el último pleno del año y no hemos oído ni un compromiso ni un plazo, no tenemos presupuesto y han subido los impuestos".

Además, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha querido cerrar el debate sobre este asunto reiterando las palabras de su concejal: "cuando las tres administraciones estén a pleno rendimiento y haya un Gobierno en España vamos a perseverar e incidir en que LIF actúe con diligencia y prontitud y de forma activa en la resolución de los temas".

También ha querido recordar a la oposición que "estas decisiones no chocan ni afectan a la suficiencia económica, al contrario, están pensadas para actuar con mayor sostenibilidad y nuestra voluntad es seguir avanzando" y, con respecto a los plazos, ha indicado: "Nosotros anunciaremos las cosas cuando ya estén hechas".

Durante la sesión plenaria de este viernes también se ha dado cuenta del cumplimiento de los compromisos adquiridos con LIF 2002 S.A. y, en este punto, el PP ha recordado que si esto es posible ha sido "fruto de una buena gestión en un momento complicado y bien programada y ejecutada con seriedad y con mucho rigor por parte del equipo municipal anterior".

Aún así -ha lamentado- "esto puede acabar porque el PSOE se mueve por impulsos, sobre todo en lo que afecta al nudo de Vara de Rey y todo ello puede poner en riesgo la buena salud financiera de esta acción de cuentas.

Por todo ello, han insistido los populares, "queremos dejar encima de la mesa que si no es mantenida en el futuro, esta decisión puede hacer que no veamos acuerdos de este tipo durante los próximos meses".