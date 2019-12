L'Ivace destina 125.000 euros a incloure la intel·ligència artificial en els joguets tradicionals

Sobre aquest tema, la directora general de l'Ivace, Julia Company, ha explicat que en aquesta investigació AIJU compta amb la col·laboració de nou empreses del sector "perquè precisament elles són les qui millor poden plasmar sobre el paper les seues necessitats i orientar les investigacions dels centres tecnològics".

Així, ha destacat que la Intel·ligència Artificial pot proporcionar, tant als joguets com als processos de fabricació d'aquest, una verdadera revolució.

En els joguets pot aportar els mateixos avantatges que un videojoc, però amb l'al·licient que es tracta de joguets reals amb els quals els xiquets i xiquetes interactuen. A més, en els processos de fabricació, ajuda a millorar l'eficiència en els recursos de producció i previndre possibles errors en la producció.

El coordinar del projecte, José Carlos Sola, indica que les noves generacions naixen envoltades de tecnologia i no esperen jugar amb un simple joguet, sinó amb un joguet que responga les seues interaccions i que els produïsca un valor afegit durant el joc.

"Per tant -ha afegit- en els pròxims anys, els joguets connectats a Internet es convertiran en una cosa normal, per la qual cosa les empreses necessiten noves ferramentes que permeten fusionar el joguet tradicional amb el món digital, aconseguint, així, un joguet actualitzat, revaloritzat i adaptat als nous temps".

QUATRE ANYS D'INVESTIGACIONS

AIJU va iniciar fa quatre anys, amb el suport d'Ivace Innovació, una línia de projectes que tracten de donar suport al sector tradicional del joguet en el seu canvi i integració en el món digital.

La primera mesura va anar incorporar en els joguets tradicionals sensors i diferents components electrònics per a ajudar a captar les accions de xiquets i xiquetes sobre els joguets amb la finalitat d'extraure patrons de comportament a través del joc que ajude a millorar els productes.

Tota aquesta informació es va bolcar en una plataforma adaptada al sector on els fabricants de joguets tenen la possibilitat de conéixer com juguen xiquets i xiquetes de manera que poden personalitzar els joguets i incorporar-los un major valor pedagògic en els productes del futur.

Per a afrontar aquests reptes tecnològics per a la innovació del joguet, AIJU obté "la màxima informació" de tecnologies que actualment estan sorgint i que poden ser una gran font d'innovació, realitza un estudi detallat de cadascuna d'elles. També s'analitza què tipus de joguets existeixen en el mercat i quines noves funcionalitats incorporen, així com quin tipus de patents hi ha en l'actualitat, segons les mateixes fonts.

Després de tota aquesta fase d'anàlisi, AIJU es reuneix amb les empreses associades als projectes per a determinar en quins productes es pot implementar una innovació més atractiva per als i les usuàries.

Són les pròpies empreses les que proporcionen a AIJU els productes en els quals implementar la intel·ligència artificial i des del centre tecnològics se'ls entrega un prototip amb una versió més innovadora d'eixe joguet tradicional perquè l'empresa decidisca si vol seguir millorant-ho o posar-ho en el mercat.