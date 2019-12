La VII Gran Recogida del Banco de Alimentos de La Rioja se cierra con cifra récord: 191.325 kilos

Ante estas cifras, el presidente del Banco de Alimentos, José Manuel Pascual Salcedo, consciente de que no se trataba de batir récords, ha indicado que "no obstante, no podemos ocultar la satisfacción de poder contar con esta importante cifra de alimentos para repartir a nuestros beneficiados, a través de las diferentes asociaciones que los reciben. Asimismo, no debemos olvidar y por ello agradecer a los 1.500 voluntarios que participaron en la VII Gran Recogida y a los 50 voluntarios que han estado clasificando los alimentos en el almacén del Banco de Alimentos".

También ha querido agradecer "a los donantes riojanos que, como siempre suelo repetir, nunca nos decepcionan por su solidaridad. Finalmente debemos señalar que estos alimentos se los entregaremos a los más necesitados de nuestra sociedad, que, desgraciadamente, ahora mismo son los que viven en un pobreza cronificada".

En esta Gran Recogida estuvimos presentes en 16 localidades y en 81 centros comerciales, siendo nuestra madrina, la enóloga Elena Adelll, que pasa a engrosar la lista de los padrinos de esta Gran Recogida, como lo fueron anteriormente: Francis Paniego, Taquio Uzqueda, Javier Cámara, Félix Revuelta y Chema Purón.