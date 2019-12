López Miras, sobre el Decreto de Protección Integral del Mar Menor, reconoce que "todos tendremos que hacer sacrificios"

"Al final hemos conseguido encajar el puzzle, a unos les ha gustado más, a otros menos, pero era una ley necesaria y urgente" tras el episodio de anoxia del Mar Menor el pasado mes de octubre.

López Miras, en una entrevista a la Cadena COPE recogida por Europa Press, considera que era el momento de hacerlo, "es el momento de estar vigilantes para que esta ley se cumpla"; una ley que recoge sanciones de hasta 500.000 euros en caso de incumplimiento.

Una ley, ha explicado, "a la que me comprometí y que regula todos los usos que afectan al Mar Menor, que lleva muchos años ejerciendo presiones".

Tras dejar claro que no buscan responsabilizar a ningún sector en concreto, defiende la necesidad de "armonizar y regular todas las actividades que afectan al Mar Menor, desde la agricultura, el turismo, urbanismo, pesca o sectores náuticos y de ocio, entre otros".

Reconoce que no ha sido un trabajo fácil el de estos meses, pero ha destacado la "encomiable" labor realizada, con casi 70 reuniones con asociaciones y partidos políticos "que han querido", buscando también "la participación pública con más de 300 propuestas ciudadanas".

"Una serie de circunstancias que pretenden minimizar las presiones de los últimos 60 años sobre el Mar Menor", ha manifestado el presidente murciano, que ha recordado que otros partidos, como es el PSOE, "no ha querido sentarse y hablar de la elaboración de esta ley".

Ha recordado que el secretario general del PSRM, Diego Conesa, "manifestó su negativa a colaborar en esta ley y así lo ha hecho", por lo que ha lamentado esa "nula" voluntad de acuerdo, consenso, de trabajar por el Mar Menor.

"No me sorprende, porque en la última campaña electoral visitaron la laguna cinco ministros y Pedro Sánchez, terminaron las elecciones y por aquí no se les ha visto ni hay medidas del Estado", ha indicado López Miras.

También ha aprovechado para dejar clara su postura respecto a los agricultores, al argumentar que se niega a responsabilizarlos, a responsabilizar a la agricultura de la situación del Mar Menor, porque "debe ser parte de la solución y no del problema y necesitamos que desde el sector agrícola nos ayuden a revertir la situación".

Finalmente, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "interviene de facto a todas las comunidades, a la Junta de Andalucía a través de la financiación y a Murcia donde más daño le puede hacer, donde está su sustento, a través del agua, porque decidir cerrar el trasvase en contra de los informes técnicos es muy grave".

López Miras ha señalado también que ha enviado 11 cartas a Pedro Sánchez, al que también llamó en dos ocasiones, pero "no ha atendido ninguno de los requerimientos de la Región, ni ha destinado ni un solo euro para la laguna, que es una cuestión de Estado".