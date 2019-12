De la parella que es va conéixer en el bus a un part a bord

El més habitual és que s'ocupe de la pèrdua d'objectes en els autobusos. Carteres, jaquetes i carnets són el més comú, normalment fruit d'oblits, però també es troben maletes, bosses d'anar a comprar, caminadors, crosses, carros de bebés, bicicletes...

No obstant això, també ha atés històries d'allò més curioses, com el desviament d'una línia cap a l'hospital per un part, o la de dues persones que es van acabar casant després de coincidir tots els dies en la mateixa línia a la mateixa hora i van demanar fotografiar-se a bord del bus per a l'enllaç.

Són alguns dels casos que s'han produït al llarg dels 30 anys de vida de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, un departament que fins a octubre d'enguany ha gestionat 223.843 contactes, un 4,3% més que en el mateix període de 2018.

Al marge de seguir el cau pautat per a la gestió dels casos, a vegades, els propis usuaris es posen en contacte amb l'oficina per a comunicar la resolució de la incidència, per a agrair l'atenció o per a traslladar situacions de tota mena que s'han produït a bord dels autobusos, explica Mª Carmen Álvarez, directora de Relació amb les Persones Usuàries de l'EMT.

La responsable de l’OAC recorda un dels casos més cridaners. “Dues persones es van conéixer en la línia 95, la parella va acabar en noces i va demanar fer-se fotos a bord del bus, la qual cosa finalment es va fer en una de les cotxeres”, relata Álvarez, que també narra el cas d'una dona que es va posar de part a bord de la línia 8. El conductor va desviar el vehicle per a portar-la ràpidament a l'Hospital La Fe.

“Es tracta de gestos humans que s'agraeixen”, afig. En aquest context emmarca els agraïments que es produeixen quan algú, per exemple, acudeix a l’OAC per a portar un ordinador perdut. En moltes ocasions són els propis conductors els qui depositen aquests objectes, la qual cosa estreta “una relació de proximitat” entre la ciutadania i els empleats.

De fet, també es canalitzen missatges de gratitud a treballadors quan es jubilen. “En altres ocasions ens diu un familiar perquè una persona ha patit un mareig a bord i l'acompanyem a l'hospital. Després ens criden per a agrair el servei humanitari”, afig Álvarez.

La tramitació de les incidències es produeix majoritàriament per telèfon. Dels 223.843 contactes registrats entre gener i octubre, el 45,7% van arribar a l’OAC a través d'aquest mitjà, seguit de les visites presencials a alguna de les seues tres oficines del carrer Mendoza o la Universitat Politècnica, que representen el 33,6% del total de les instal·lacions. No obstant això, les xarxes socials han irromput amb força a l'hora de comunicar-se amb l'EMT.

Els 36.987 contactes acumulats en aquest període mitjançant Facebook, Twitter, Whatsapp o Telegram suposen ja el 16,5% del total. “Les xarxes socials han potenciat els nostres serveis i ara hi ha més demanda d'informació”, assegura la responsable de l’OAC. Els qui opten per aquesta via són persones joves i ho fan “sobretot al migdia, quan les xarxes socials tiren fum. No sabem exactament per què en aqueixa franja, però és una cosa que ve passant en els últims temps”, relata Álvarez.

Les 20 persones que actualment treballen en aquesta oficina atenen sobretot consultes d'informació per part dels usuaris. No obstant això, també gestionen situacions de controvèrsia en els autobusos, com la potència de l'aire condicionat. “Es produeix en tots dos sentits: hi ha gent que el nota baix i una altra a la qual li molesta el fred”, explica la responsable de l’OAC, per la qual cosa, generalment, la solució no contenta a tothom.

El nombre d'atencions ha augmentat d'acord amb l'augment d'usuaris de l'EMT i dels bons socials. El seu repte per al futur continuarà sent el de canalitzar les peticions d'informació i les incidències, de tota mena, a bord dels busos.

Seguiment de les propostes

A més de queixes i demandes d'informació, l’OAC rep propostes, per exemple, de canvis d'itineraris. “Són aportacions que ens ajuden a millorar a nivell intern i extern. Intentem donar-los un tracte especialitzat i fer un seguiment”, afirma Álvarez.