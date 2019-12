L'Ajuntament sufraga el 40% del lloguer de 1.277 habitatges a València

L'Ajuntament de València subvencionarà en un percentatge del 40% el lloguer de 1.277 unitats de convivència de la ciutat de València amb rendes brutes anuals inferiors a 22.568 euros. El cost dels lloguers no podrà superar els 600 euros mensuals i l'import que el Consistori dedicarà a aquestes ajudes ascendirà a 2 milions d'euros, segons va informar aquest dijous la regidora d'Habitatge, Isabel Lozano.

A aquesta convocatòria d'ajudes al lloguer de la ciutat de València es van presentar un total de 3.123 sol·licituds, de les quals han resultat beneficiàries 1.277 llars. Lozano va recordar que aquesta és la quarta convocatòria d'aquestes subvencions. “Cal destacar que hi ha hagut 1.278 sol·licituds excloses per no reunir els requisits i que, d'elles, 469 ho han sigut per incompatibilitat, perquè ja rebien ajuda de lloguer de la Generalitat”, va destacar l'edil durant la seua compareixença en roda de premsa.

La titular d'Habitatge es va referir a l'increment del preu màxim de lloguer subvencionable contemplat en les quatre convocatòries hagudes fins ara. La de 2016 va ser de 450 euros; en 2017 es va pujar a 500 “per a adaptar-nos a la realitat d'augment del preu de lloguer que patia la nostra ciutat”; i ja en les dues últimes convocatòries, 2018 i 2019, “el preu màxim de lloguer subvencionable ha pujat a 600 euros mensuals”.

Lozano va assenyalar que el criteri que més prima a l'hora d'atorgar aquestes ajudes és l'econòmic. “Els ingressos de la unitat familiar, de la unitat de convivència, han de ser inferiors a tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem); és a dir no pot superar el màxim de 22.568 euros anuals”, va detallar.

Respecte a l'import dels lloguers subvencionats, un 15% estan per davall de 300 euros mensuals; el 50,7% són arrendaments de 300 i 400 euros cada mes; el 30%, rendes de 400 i 500 euros; i un 7,2%, superen els 500 euros però estan per davall de 600. Quant al perfil dels demandants, el 69% són dones i, respecte a la distribució per districtes, el que més beneficiaris d'ajudes té és Rascanya, seguit de Quatre Carreres, Jesús, Camins al Grau i Olivereta.

Per nacionalitats, el 61% dels beneficiaris tenen nacionalitat espanyola; un 4,9% són de nacionalitat nigeriana i una 4,07% de nacionalitat pakistanesa. La regidora va destacar que en la convocatòria de 2019 s'ha produït un descens del nombre de sol·licitants respecte a la de 2018, en comptabilitzar-se 5.306.

“Aquesta convocatòria és una acció política per a ajudar a compensar la pujada de preus a la ciutat de València i aconseguir que més famílies tinguen un lloguer assequible. Es posa el focus en les persones que tenen menys ingressos i menys capacitat de pagament”, va subratllar la responsable municipal.

Una escalada contínua en els preus

Un dels objectius principals d'aquestes ajudes és mitigar l'alça contínua registrada en els últims anys en els preus del lloguer, sobretot en les famílies amb rendes baixes. Per aquest motiu, la renda és el criteri que més prima.