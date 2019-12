Poner tu coche a punto en invierno te ahorrará un par de sustos

Todavía quedan meses de invierno y, al igual que tú te preparas para el frío, deberías hacer lo mismo con tu coche. Además de seguir algunos consejos útiles sobre cómo conducir con nieve o con niebla, es necesario que toda la mecánica del coche esté revisada al milímetro durante estos días.

Lo primero que se debe hacer es revisar los neumáticos, ya que es la parte del coche que más está en contacto con la carretera y más sufre los cambios de tiempo a la hora de la conducción. Unas buenas ruedas en perfecto estado o incluso unas de invierno pueden mejorar la seguridad de los viajes durante esta temporada.

No puedes olvidarte de la batería. Hay que saber que tanto el frío como el calor pueden afectar su correcto funcionamiento y que, con temperaturas bajas, puede no tener suficiente potencia para arrancar. No olvides mirar, a parte de la carga, el estado de los bornes. Si ves que estos están blanquecinos, échales agua caliente para que puedan funcionar.

También es importante revisar el estado de los diversos líquidos del coche, sobre todo el de los frenos. Es importante, además, que el aceite y el líquido anticongelante estén en buen estado, ya que de esta forma, a pesar de las bajas temperaturas, nos aseguramos de que el funcionamiento del motor sea perfecto.

La visibilidad en invierno es un factor clave

Durante el invierno es habitual usar el líquido limpiaparabrisas, así como las escobillas. La visibilidad es un factor muy importante durante estos meses, debido a las lluvias y a la nieve o la niebla, por lo que estos elementos de tu coche deben funcionar a la perfección.

En los limpiaparabrisas, utiliza líquido específico y no solo agua, para evitar que esta se congele al usarla con las bajas temperaturas. La goma de las escobillas puede cristalizarse también y no funcionar de manera correcta, por lo que será conveniente revisarlas.

Recuerda, así mismo, revisar el estado de las luces de tu coche y refresca un poco tu memoria sobre su uso. De esta manera, conseguirás viajar mucho más seguro y, al mismo tiempo, evitarás alguna multa desagradable.