Emilio, en 'First dates': "Creo que soy un chollo porque tengo salud y de dinero no me puedo quejar"

First dates sigue con su menú navideño y volvió a abrir sus puertas a nuevas solteras y solteros que acudieron al programa en busca del amor.

Una de ellas fue Carmen, que se quedó parada en la puerta del restaurante de Cuatro: "Esperaba que me abrieras la puerta", le dijo a Carlos Sobera, que le contestó que "siempre dejamos que abráis vosotros para hacer la entrada más majestuosa".

La abogada se definió como "una persona cercana, muy caliente, de fiar... pero esa no es la primera impresión ya que la gente retrocede un paso o no avanza".

Su cita fue Emilio, un madrileño que no dudó en reconocerle a Sobera que "me considero un chollo, como tú", a lo que el presentador le respondió: "Yo, ¿un chollo? Si tú supieras...".

El consultor añadió que "creo que soy un chollo porque tengo salud y de dinero no me puedo quejar. Quizá lo único que me falta es un pelín de amor".

Tras presentarse en la barra, ambos se dirigieron a la mesa a cenar, conocerse un poco más y ver si tenían tanto en común como para decidir volver a quedar en otra ocasión.

Carmen le comentó su amor por Italia, que le gustaría irse a vivir al país transalpino, pero Emilio admitió que "tiene que ser muy chulo, pero no he estado nunca allí".

Al final, Carmen no dudó en afirmar que "sí que tendría una segunda cita con Emilio. Me ha parecido simpatiquísimo y una persona digna de conocer". Por su parte el madrileño no quiso volver a quedar porque "no sabría decirte un motivo, pero es que me ha faltado chispa".