Daniel, en 'First dates': "En las discotecas latinas me comen y en algunas me han echado por golfo"

Con el ego por los cielos. Así llegó este jueves Daniel a First dates. Y es que el fotógrafo presumió ante su cita, Suhanny, que "en las discotecas latinas me comen. En algunas me han echado por golfo y en otras tengo vetada la entrada".

"Un aplauso para esta elegancia navideña. Vienes súper preparado para este restaurante", exclamó Carlos Sobera al ver a entrar a Daniel en el local de Cuatro con traje y corbata.

"Me dedico a la fotografía porque me gusta la imagen, como la retoco, mis diseños diferentes a otros fotógrafos. Los clientes quedan satisfechos con mi formación y mi talento", afirmó en su presentación.

Además, el madrileño señaló que "me gustan las chicas latinas porque son muy cariñosas, seductoras y les gustan mis ojos, mis labios... Destaco mucho por mi físico, mi piel... mi sex appeal europeo, como digo yo. También les gusta mi personalidad".

Su cita fue Suhanny, una ecuatoriana de 27 años que se definió como "una persona extrovertida. Me gusta mucho hablar con la gente y la cercanía. Soy una persona de confianza y muy leal".

En la cena comentaron la profesión de Daniel y su amor por el mundo latino, y él se sorprendió cuando Suhanny le contó que ella era modelo curvy, admitiendo que hacer fotos de ese tipo de modelos sería "todo un reto" para él.

Suhanny y Daniel, en 'First dates'. MEDIASET

"Me parece que esas fotos son muy especiales y muy agresivas porque ellas se sienten curvys, pero hay veces que en algunas salen más curvys de lo normal y hay que retocarlas para quitarlas un poco de lorcitas, de celulitis... para que se sientan más guapas", comentó el fotógrafo.

Daniel no paró en fanfarronear sobre sus conquistas con las chicas latinas, algo que no le gustó a la administrativa. Pero el momento más sorprendente para la joven fue cuando el madrileño le confesó que "en las discotecas latinas me comen, es más, tengo vetadas algunas y me han echado por ser golfo".

La joven no dudó, al escuchar el comentario, en decirle que "joder tío, las tienes comiendo de tu mano", con una sonrisa irónica en la boca. Y añadió que "una carta de presentación como la que me está haciendo no me gusta nada".

Al final, y entre risas, ninguno de los dos quiso una segunda cita. "No he conocido a otra chica como tú, eres diferente a las ecuatorianas que he conocido", comentó Daniel. Mientras que Suhanny señaló que "lo que menos me ha gustado de ti es el sistema distorsionado que tienes con las latinas porque creo que es un poco fetiche".