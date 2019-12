Avetid suspèn Tercera Setmana en no aconseguir una "base clara i plurianual" per a la viabilitat del projecte

Segons ha informat l'associació en un comunicat, més de 50 patrocinadors i col·laboradors han permès la realització de les quatre anteriors edicions del festival. "Aquesta impressionant capacitat de relacions transversals per a dur a terme el projecte, amaga la principal dificultat per a la seua continuïtat", han matisat.

Avetid ha incidit que han treballat des dels inicis del projecte "per a aconseguir un compromís interinstitucional i plurianual per a sustentar aquesta iniciativa però malgrat que hi ha entitats patrocinadores i col·laboradors que han mostrat el seu compromís clar amb el projecte, no s'ha pogut aconseguir una base clara i plurianual per a garantir els compromisos en coproducció, residència o investigació escènica internacional que poden fer realitat els objectius establits i que tenen com a beneficiària la creació escènica valenciana".

"La impossibilitat d'aconseguir aquesta estructura plurinstitucional i plurianual, fa inviable el desenvolupament del projecte", han assegurat. Avetid i l'equip de Tercera Setmana han agraït a totes les institucions i persones que han fet possible les quatre edicions del festival i lamenten "no haver aconseguit les complicitats necessàries per a fer realitat aquesta estructura imprescindible per a la sostenibilitat i desenvolupament futur del festival".

"Esperem que les nostres institucions culturals pertanyents a les diferents administracions, evolucionen amb diligència per a facilitar estructures d'aquestes característiques que són la llavor i el motor de nombrosos projectes a altres autonomies i països del nostre entorn", han afirmat des de l'associació.