Bonig eludeix valorar la decisió de Puig de seguir liderant el PSPV però es pregunta "quant val la seua paraula"

"Ell va dir que no es presentava i ara canvia, molta credibilitat les seues paraules no pareixen tindre", ha dit en ser preguntada per la seua valoració sobre les declaracions de Puig, qui ha afirmat que vol seguir al capdavant del "projecte de progrés" de la Comunitat Valenciana, encara que eixa és una decisió que ha de prendre juntament amb el partit. "Vull liderar clarament el projecte de progrés per a la Comunitat Valenciana", ha asseverat.

Segons Bonig, que ha oferit una roda de premsa sobre actualitat política, "són qüestions internes, no les valore, cada partit té els seus processos congressuals". No obstant açò, s'ha preguntat "quant val la paraula del president" perquè "si anuncies que no et vas a tornar a presentar i et desdius... menteix sistemàticament".

Al seu juí, el "prudent" haguera sigut dir "ho vaig a valorar i després, segons vagen evolucionant els casos judicials o el que vullga Madrid, farè, que és el que pareix".

REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL

Així mateix, Bonig s'ha tornat a mostrar en contra d'una reforma del sistema electoral per a baixar la barrera del 5 al 3 per cent. "És qüestió recurrent a falta d'iniciativa política, que estan assetjats per falta de gestió i per presumptes casos de corrupció", ha sostingut.

En aquesta línia, ha insistit que estan en contra d'eixa rebaixa, tant en la passada legislatura com en aquesta, perquè és "una cortina de fum" i els problemes "prioritaris" són uns altres com, segons ha enumerat, la llista d'espera en sanitat, l'ampliació del Port de València o atraure inversions a la Comunitat. "Si ja amb sis..., van a entrar 27.000 i van a fer açò ingovernable", ha conclòs.