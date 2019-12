Bonig assegura que es consensuarà amb 'Gènova' la data del congrés provincial de València i no veu pressa per a fer-ho

20M EP

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha reiterat aquest dijous que es consensuarà amb 'Gènova' la data per al congrés del PP provincial de València, al front del qual hi ha una gestora, encara que ha apuntat que no hi ha presses per a fer-ho ja que, segons ha reflexionat: "Sé que les gestions orgàniques agraden, però fora hi ha massa problemes per a perdre energies en nosaltres mateixos".