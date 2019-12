Las marcas de coche que no triunfan en España

Para todos los gustos hay colores, opciones y coches. Hay modelos y marcas que triunfan dependiendo del país mientras que en otras partes no son apenas apreciados. Hablando de los españoles, ¿qué coches y qué marcas no nos gustan?

Durante este 2019, las marcas que más han perdido cuota de mercado han sido la italiana Lancia, las americanas Cadillac y Chevrolet, la inglesa Lotus, la india Mahindra y la japonesa Subaru. Algunas de ellas han pasado de vender pocas unidades el año pasado a no vender ninguna este 2019.

Los fabricantes estadounidenses no han vendido un solo vehículo durante el 2019 según las estadísticas y han perdido un porcentaje del 100%. Algunas de las razones por las que sus coches no son muy queridos en España son el tipo de vehículo y el modelo, que tiende a ser excesivamente grande. Cadillac desarrolla deportivos de lujo que no son competitivos en el mercado europeo.

La marca italiana Lancia se queda muy por detrás de su compatriota Fiat, aunque esta tampoco ha tenido resultados muy boyantes. Este año no ha conseguido vender ni una unidad en nuestro país. Desde que tendió a fabricar automóviles de lujo con estética muy italiana perdió un poco su habitual sector del mercado. Su modelo más vendido ahora mismo es el Ypsilon, un pequeño urbano poco potente que se ve, sobre todo, en Italia.

Subaru se mantiene mejor que estas otras tres marcas, aunque ha perdido 27% de sus ventas en comparación con el año pasado. Esta casa japonesa destaca por la implementación de la tracción 4x4 en turismo, aunque no exporta toda su producción a Europa y el año pasado ya frenaron la producción de algún modelo.

Las otras dos firmas, Lotus y Mahindra, han sufrido un desplome del 80 y el 50% respecto a 2018, respectivamente. Lotus solo fabrica modelos deportivos y Mahindra está especializada en el mercado indio, por lo que son marcas más desconocidas en España y menos adaptadas a los gustos medios.