El pla per reduir llistes d'espera en Sanitat arrancarà al gener amb una oficina de seguiment en cada departament

Puig ha apuntat que aquest pla, al que es destinaran mes de 35 milions d'euros però que, sumant actuacions prèvies i altres mesures vinculades arribarà als cent milions, vol "donar resposta a la problemàtica de les llistes d'espera", que ha admès que en algunes especialitats és "molt elevada".

No obstant açò, ha subratllat que l'últim informe del Ministeri de Sanitat revela que a la Comunitat Valenciana la mitjana se situa en 30 dies per sota de la mitjana espanyola, la qual cosa ha qualificat de "positiva".

No obstant açò, ha rebutjat "fer triomfalisme" amb aquesta qüestió perquè "una persona quan està malalta el que vol és ser atesa el més ràpidament possible i volem que siga atesa el més ràpidament possible, començant per les malalties més greus".

Segons ha anunciat el president, aquest pla estratègic suposarà que hi haja un comandament per cada departament amb una "oficina específica" per a fer "seguiment de les llistes d'espera i que els ciutadans puguen tindre accés i fer seguiment del seu itinerari i decidir si en algun moment determinat volen acollir-se al pla de concert".

MEDICINA RURAL

Puig ha fet també una "radiografia" de la medicina rural a la Comunitat Valenciana, en la qual ha destacat el "gran esforç" realitzat els anys del govern del Botànic "per millorar consultoris, més de cent", i per dotar als centres de salut de nombrosos professionals.

En el cas de Morella, ha recalcat que el centre de salut "exemplifica la voluntat de la Generalitat de donar oportunitats en la prestació de la sanitat universal a totes les persones visquen on visquen, també a través de la telemedicina, que permet superar barreres físiques que abans no es podia".

"En la lluita contra la despoblació, el primer és donar servicis públics d'alta qualitat en sanitat, educació i protecció social", ha manifestat.