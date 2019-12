Puig demana respectar el memoràndum Tajo-Segura i reitera que usaran tots els recursos perquè els regant tinguen aigua

Així s'ha pronunciat en atenció als mitjans en una visita al centre de salut de Morella (Castelló), on ha recalcat que la Generalitat no vol "cap guerra de l'aigua perquè no produeixen cap benefici a ningú".

"El que exigim és l'aigua que necessita el sud de la província d'Alacant, fonamentalment, perquè és de justícia que els regants tinguen eixe aigua per a desenvolupar una agricultura, que és l'horta d'Europa", ha manifestat.

Per açò, ha insistit que reivindicaran "sempre" que es complisquen "les regles del joc, que diuen que el que ha dit la Comissió Tècnica s'hauria d'acceptar per part del Ministeri".

"I anem a utilitzar tots els recursos, també els de caràcter legal, perquè els regants tenen dret a l'aigua i per a nosaltres el transvasament del Tajo és irrenunciable", ha conclòs.