El PP exigirá explicaciones por la falta de generadores de refuerzo en Menorca

En un comunicado, el PP ha informado de la respuesta que ha dado el Govern a una solicitud de la diputada popular Asunción Pons, en la que desde el Ejecutivo se indica que la normativa que regula el sistema eléctrico balear está aún pendiente de validación por parte de la Unión Europea.

Pons formuló una pregunta al Ejecutivo autonómico solicitando si el Govern tenía previsto reclamar medidas de refuerzo al Ministerio para la Transición Ecológica y a Red Eléctrica durante los meses que Menorca continúa sin enlace eléctrico.

En la respuesta parlamentaria, el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, recuerda el decreto que regula el sistema eléctrico balear, que determina que es el operador del sistema quien alerta sobre problemas en la seguridad del suministro, y el Govern hace una petición al Ministerio, quien en última instancia debe aprobarlas.

"La comisión multilateral creada ha estado analizando las mejores soluciones para mejorar la seguridad del sistema eléctrico de Menorca, y entre todas las alternativas propuestas, ha llegado a la conclusión de que la mejor opción es la instalación de generadores de emergencia en diferentes subestaciones de la isla", prosigue Yllanes en la respuesta difundida por el PP.

La diputada 'popular' menorquina ha calificado de "increíble y lamentable" que el Govern "se jacte de conseguir que el Ministerio acuda también a las reuniones de la comisión multilateral para acelerar la aprobación de las medidas propuestas".

Así, Asunción Pons ha recordado que el Ministerio que dirige Teresa Ribera, que fue quien anunció en noviembre de 2018 la instalación de los generadores de refuerzo, "sólo ha acudido una única vez a la comisión 'antiapagón', el pasado 28 de octubre, y que desde entonces no ha vuelto a reunirse".

"Lo que ha ocurrido con la instalación de los generadores de refuerzo, mientras Menorca sigue sin estar conectada a la Península al carecer de interconexión, ya no se trata de una burla a todos los menorquines, sino la constatación de la ineficacia y la mala gestión realizada por el Govern, el Consell y el Ministerio de Transición Ecológica tras el gran apagón de octubre de 2018", ha declarado Pons.

Por su parte, la presidenta del PP de Menorca, Misericordia Sugrañes, ha anunciado que pedirán "explicaciones y responsabilidades políticas por lo que está ocurriendo en el Consell a la presidenta Susana Mora y en el Parlament a la presidenta Francina Armengol".

Sugrañes ha afirmado que "PSOE, Més per Menorca y Podemos no han sabido defender los intereses de los menorquines al no haber sido reivindicativos ni exigentes ante el Govern y el Gobierno central".