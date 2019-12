El PPCV reprendrà Les Corts demanant que s'elimine l'impost de successions i es baixe l'IRPF

Bonig, en compareixença davant els mitjans en Les Corts, ha afirmat sobre aquest tema que s'atrau "més inversió baixant la fiscalitat". Així, ha ressaltat que estem parlant d'1,9 milions de valencians als quals els afectaria aquesta mesura de la baixada de l'IRPF.

Per açò, ha avançant que seguiran presentat també iniciatives sobre l'impost de transmissions patrimonials amb escala progressiva en funció del valor de l'immoble.

La també presidenta del PPCV ha recordat que en els primers nou mesos del 2019 la Comunitat Valenciana és "la més afectada per un ERO, un 334% més que en el mateix període que l'any passat com diu Hisenda, no el PP" i és també "la més endeutada d'Espanya en el tercer trimestre segons les dades del Banc d'Espanya". Açò no té un reflex en la inversió productiva, tot el contrari, no s'està fent res per la inversió productiva", ha indicat.

"Hi ha dos models clars: o pugem els impostos per a mantindre 'xiringuitos' o es baixen. I en atracció d'ocupació juguem amb el pa de molts ciutadans", ha advertit.

Per contra, ha lamentat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, "està perdut i es dedica a fer anuncis que no tenen valor perquè no es converteixen en realitat". "La seua paraula ja no compta", ha recalcat.