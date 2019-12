Ocón acusa al exconsejero Cuevas de "mentir" sobre la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para municipios

De hecho, ha asegurado que por ello "diversos convenios están ahora bajo informe de los servicios jurídicos de la Comunidad para ver que se han cumplido todos los planteamientos legales". "El Plan Estratégico de Subvenciones debía haber estado aprobado, y no ha sido así; y por ello he leído con estupor, en las actas de las reuniones anteriores de 2019, que Cuevas informó a los miembros del Consejo Riojano de Cooperación Local que estaba aprobado, no siendo así, y por tanto, ha conllevado una serie de problemas".

Ocón ha realizado estas manifestaciones antes de la reunión del Consejo Riojano de Cooperación Local, señalando que el nuevo Gobierno "se va a ocupar de hacer un nuevo Plan Estratégico de Subvenciones para los años 2020-2022".

En este punto, ha señalado que el nuevo Ejecutivo "tiene claro que el dinero destinado a los ayuntamientos tiene que estar en el marco de una estrategia regional de desarrollo y así lo vamos hacer". "Mejor que llenar La Rioja de frontones, en municipios de 20 habitantes, es ocuparnos de que todos los ciudadanos de La Rioja tengan un servicio adecuado de aguas, de electricidad, porque hay muchos municipios con problemas de este tipo", ha añadido, para a continuación asegurar que "será dialogado con los ayuntamientos".

Ya sobre la reunión del Consejo, éste ha analizado el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2020, previa renovación de la junta para su adaptación a los nuevos cargos.

El Consejo tiene entre sus funciones estudiar la situación económica y financiera de las administraciones locales, favorecer su modernización y velar porque se presten los servicios públicos básicos a los ciudadanos en todos los municipios, así como el cumplimiento de los principios de autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales.

Se trata de un órgano consultivo permanente de cooperación y colaboración entre la CAR y las entidades locales que debe reunirse al menos 3 veces al año y que cuenta, a partir de ahora, con la siguiente composición paritaria: el consejero de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, que ejerce como presidente; la directora general de Política Local, Carmen Fernández (vicepresidenta); la secretaria general técnica de la Consejería de Gobernanza Pública, Begoña Sáinz; el director general de Infraestructuras, Vicente Urquía.

También el director general de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos, Rubén Esteban; el director general de Cultura, Diego Iturriaga; el presidente de la Federación Riojana de Municipios, Roberto Varona; el alcalde de Arnedo, Javier García; el alcalde de Pradejón, Óscar León; el alcalde de Rincón de Soto, Carlos Paúl; la alcaldesa de Albelda, Rosana Zorzano; y el alcalde de Badarán, Francisco Javier Ibáñez.

Durante esta primera reunión, el Consejo ha tratado las líneas presupuestarias que ha previsto el nuevo Ejecutivo en sus dos vertientes: la cooperación económica y local (plan de obras y servicios locales, pequeños municipios, capitalidad, cabeceras de comarca, municipios con más de 2.000 habitantes, emergencias e imprevistos, accesibilidad, plan urgente de renovación de redes de abastecimiento y otras infraestructuras), así como Servicios a entidades locales, entre los que destaca el mantenimiento de secretarías, ayudas a desplazamientos y dietas, asistencia a mancomunidades y asesoramiento jurídico y técnico a los municipios y Federación Riojana de Municipios.

Tal y como ha explicado el consejero de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, se trata de reforzar la colaboración entre administraciones locales y Gobierno de La Rioja "para mejorar el día a día de nuestros ayuntamientos que, al fin y al cabo, supone mejorar el acceso de la primera puerta que une al ciudadano con la administración pública".Ocón ha trasladado igualmente que "los compromisos en materia de Política local siguen siendo la suficiencia financiera, un fondo de cooperación local y poner fin a las arbitrariedades".

Unos compromisos "que se ven reflejados en estos presupuestos que, no obstante, reconozco que no son los que nos hubiese gustado tener dado que la situación que nos hemos encontrado nos obliga a pagar los compromisos del anterior gobierno, priorizar las inversiones más necesarias y reconducir las actuaciones anteriores en materia de política local y poner punto y final a las arbitrariedades y garantizar la igualdad de trato y una adecuada financiación".

E igualmente, "buscaremos reforzar la asistencia a los ayuntamientos en un servicio de primera necesidad que ayuda de manera diaria a los alcaldes, concejales, funcionarios de la administración local y que permite una mejor atención a los riojanos y riojanas".

En definitiva, "mantener las personas sus derechos y su bienestar en el centro de nuestra actuación, sin olvidarnos de los responsables políticos y administrativos de nuestros municipios porque entre todos conseguiremos que estas personas sigan viviendo en municipios fuertes, con plena capacidad de decisión y con recursos adecuados para dar respuestas a sus demandas", ha concluido.