Cómo afrontar las fiestas navideñas con niños tras un divorcio

Un divorcio es una de las situaciones más estresantes por la que puede pasar una pareja, especialmente si hay niños de por medio, pues las separaciones son especialmente traumáticas para ellos. La actitud de los padres, sobre todo las primeras veces que se enfrentan a nuevas situaciones, es esencial para que se adapten lo más pronto posible a la nueva realidad.

La Navidad es uno de esos momentos delicados que tendremos que manejar tacto, sobre todo la primera vez. Montserrat Amorós, doctora en Psicología y docente del Grado en Maestro en Educación Primaria, nos da algunos consejos para afrontar esa primera navidad como padres separados.

Anticipar y comprender

Los niños con muy sensibles a los cambios, y si ya de por sí la separación es un cambio importante para ellos, una nueva situación a la que enfrentarse y acostumbrarse, la primera navidad como separados puede ser especialmente dura, pues es una época que todos asociamos a la familia y a estar juntos, “de repente, tienen que estar dos familias separadas, por un lado papá, por otro mamá, unos abuelos, otros, etc.

Por eso es muy importante prepararlos, tanto a nosotros como a los niños, anticipándoles que se va a producir una situación nueva en navidades, en fin de año, en Reyes. de que van a pasar unos días con mamá, otros con papá. Los niños entienden y saben afrontar más cosas de las que pensamos”, asegura Montserrat.

Aun así, es comprensible que los niños se sientan tristes o que surjan otro tipo de sentimientos que tendremos que comprender y apoyar, “es habitual es que los niños digan cosas como ‘quiero que esté mamá o quiero que está también papá’ y que el hecho de echar de menos al otro progenitor les lleve a tener una serie de sentimientos, como tristeza o enfado.

Esto es muy habitual incluso si se los hemos anticipado, se lo hemos explicado. Y es algo completamente normal”. La forma afrontarlo es dejar que afloren sus emociones, no negarlas y, sobre todo, hacerles ver que entendemos cómo se sienten, “recoger sus emociones, hacerles ver que son comprendidos, explicarles que pronto estarán con su mamá o su papa, que van a tener más fiestas… Pero, sobre todo, ser empáticos y no restarle importancia a los que sentimientos que están teniendo. Sentirse escuchado y comprendido le hará sentirse mucho mejor. Para ellos es como un duelo, y tienen que afrontarlo y superarlo”.

No colmarlos de regalos

Uno de los errores habituales de los padres separados, no solo durante las navidades, es colmarlos de regalos para que se sientan mejor y no noten tanto la ausencia de uno de sus padres. Sin embargo, no es lo que los niños necesitan, “en muchas ocasiones se intenta suplir con regalos, con cosas materiales, los huecos emocionales que provoca no estar con uno de sus padres”, nos advierte Montserrat Amorós.

Sin embargo, lo que más necesitan los niños es compañía y comprensión, “estar con ellos jugando, con o sin juguetes, es mucho más importante. Y, sobre todo, escuchándoles”.

Otro error que cometen los padres, sobre todo cuando la separación está muy reciente, es molestarse cuando los niños expresan sus sentimientos sobre lo mucho que les gustaría estar con otro progenitor, “por los sentimientos de rencor que aún existen con una expareja, podemos sentir rabia si nuestro hijo nos dice que echa de menos al otro, pero tenemos que afrontar que, aunque esa persona ya no queremos que forme parte de nuestra vida, sí lo hace de la de nuestros hijos. No es nada en contra de nosotros. Tenemos que reconocer nuestras propias emociones y aprender a separar para que los niños no se tomen cuando una moneda de cambio”, advierte Montserrat.

¿Y si no quiere irse con papá o mamá?

Esto puede llegar a ser muy habitual, y no solo en navidad, y la mejor forma de afrontarlo es, siempre y cuando no haya ningún conflicto grave, explicarle por qué también debe pasar este tiempo con la otra parte de la familia, “la parte más beneficiada, es decir, con la que sí quiere estar en Navidad, tiene que mediar para que el niño entienda que también tiene que irse con los otros familiares, explicarle la importancia de pasar tiempo con los dos, decirle que mamá o papá estará disponible para él si está triste… Buscar estrategias para que nos echen menos de menos, por ejemplo, con objetos nuestros que lleve para cuando esté triste, una ‘cajita d besos’ que pueden abrir cuando lo necesiten, etc.”, son pequeños trucos que hará que el niño se sienta mejor ante una situación que le pone triste.

Cuando las separaciones son conflictivas o poco amistosas y uno de los padres no colabora, todo se complica. En estos casos, “por desgracia, sin que esto afecte al niño, tendrán que seguir las indicaciones del acuerdo de separación”.