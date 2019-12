Cinco videojuegos esperados por los que se ansía la llegada del 2020

En diciembre, mes de las listas por excelencia, proliferan los artículos que, a modo de resumen, condensan las claves del año, tendencia bien visible en el terreno de los videojuegos. En este periodo no podía faltar un avance con algunas de las propuestas destacadas que llegarán en 2020, marcado por la sensación de cierre de etapa y por la irrupción, en la recta final, de la nueva generación de consolas abanderada por PlayStation 5 y Xbox Series X.

'Cyberpunk 2077'

Uno de los éxitos seguros será Cyberpunk 2077, disponible para PS4, Xbox One y PC a partir del 16 de abril. La adaptación del recordado juego de rol creado por Mike Pondsmith llevada a cabo por CD Projekt Red luce espectacular como pudo comprobarse en su primer tráiler. Influenciado por la estética futurista mencionada en su título, la obra de ciencia ficción se desarrolla en Night City, una megalópolis corrupta obsesionada por la modificación corporal. El usuario encarna a un mercenario en busca de un implante que asegura la inmortalidad. La propuesta ha generado expectación por la participación, como secundario icónico, de Keanu Reeves.

'The Last of Us Parte II'

Ellie, en una imagen de 'The Last of Us Parte II' (Naughty Dog)

Naughty Dog, la compañía detrás de Uncharted, impactó en 2013 con The Last of Us, uno de los videojuegos más célebres de la década. Su llegada coincidió con la etapa de esplendor de las historias de supervivencia en un contexto determinado por la amenaza de infectados. Su evocación cinematográfica y su recorrido emocional explican su repercusión, aspectos que los gamers desean reencontrar en una secuela enfocada en las implicaciones de las acciones de Ellie. Tras sucesivos retrasos y cambios de fecha, The Last of Us Parte II estará a la venta para PS4 el próximo 29 de mayo.

Dragon Ball Z: Kakarot

Goku, en 'Dragon Ball Z: Kakarot' (Bandai Namco)

En tiempos de nostalgia, las propuestas en torno a imaginarios populares siempre suscitan interés. Pronto, el 17 de enero, llegará a Xbox One, PS4 y PC Dragon Ball Z: Kakarot, videojuego en torno a la figura del querido Goku y que permite revivir los momentos y los enfrentamientos que tanto cautivaron a una generación. La plasmación del universo Dragon Ball Z, sugerente por el amplio repertorio de personajes y por el disfrute de luchar en medio de la destrucción en inmensos escenarios, incluye la revelación de aspectos nunca explicados.

'Marvel´s Avengers'

Los Vengadores, en 'Marvel´s Avengers' (Crystal Dinamics)

El universo cinematográfico de Marvel cerró etapa este 2019 con la monumental Vengadores. Endgame. Y en el marco de los videojuegos, Crystal Dinamics y Square Enix traerán el 15 de mayo (PS4, PC, Xbox One, Stadia) Marvel´s Avengers, en el que los superhéroes han sido ilegalizados y el equipo, separado desde hace años, debe reunirse para salvar el mundo. Una oportunidad para volver a pasar horas de ocio acompañados del Capitán América, Iron Man, Viuda Negra, Hulk y Thor.

'Animal Crossing: New Horizons'

Imagen de 'Animal Crossig: New Horizons' (Nintendo)

En el catálogo propio de Nintendo Switch figura Animal Crossing: New Horizons, esperada entrega de la simpática saga. El videojuego va encaminado a disfrutar de la vida en una isla desierta que se puede personalizar al gusto y en la que el objetivo es recoger materiales, crear herramientas y muebles, trabar amistad con los vecinos y realizar actividades relajantes. Unos elementos de enorme potencial adictivo. Llegará el 20 de marzo.

Más llegadas deseadas

Ya que antes se ha comentado el factor nostálgico, también se aguardan los remakes de Final Fantasy VII y de Resident Evil 3 así como Street Fighter V: Champion Edition. Por otro lado, la expectativa también envuelve lo relativo a Halo Infinite, Doom Eternal, Bayonetta 3, Bleeding Edge, Half-Life: Alyx y Ori and the Will of the wisps.