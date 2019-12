Puig anuncia noves oficines d'atenció a dones maltractades a Alacant, Elx i Castelló

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat l'extensió, a les ciutats d'Alacant, Elx i Castelló, de l'oficina d'atenció a dones maltractades que ja existeix a la Ciutat de la Justícia de València.

Així ho ha avançat el cap del Consell en una entrevista en 'Hora 14' de la Cadena SER, que recull Europa Press. Puig ha remarcat que aquesta oficina, en col·laboració amb el Ministeri, està donant "resultats molt positius", ja que quasi 500 dones estan sent ateses d'una manera "coordinada i confortable per a poder plantejar, en un espai segur, les denúncies contra els agressors".

Per això, ha recalcat la voluntat de l'Executiu autonòmic de "replicar" aquests serveis a altres ciutats perquè és "fonamental que els serveis bàsics estiguen al costat de les dones maltractades; que la Justícia, la Policia i els serveis socials treballen coordinats".

"Aquesta societat no es pot permetre que la dona se senta sola", ha asseverat Puig, que ha recordat que "el terrorisme masclista ha fet que mil dones hagen perdut la vida en els últims anys". "Això ens ha de commoure i hem de posar tots, més enllà dels interessos partidistes, el millor de nosaltres mateixos per a solucionar aquesta que és la gran qüestió".

Ximo Puig també ha avançat, en un altre ordre de coses, que en 2020 seran 200 les empreses instal·lades en el Districte Digital d'Alacant, que la Generalitat actuarà "amb potència" en l'Albufera de València i que s'implantarà la "FP verda" per a fer, de l'economia sostenible, "una possibilitat d'ocupació per als més joves".

Caixers automàtics en àrees despoblades

Així mateix, ha revelat la pròxima licitació d'un concurs per a la instal·lació de caixers automàtics en 123 nuclis urbans despoblats per a combatre la desigualtat financera.

Sobre la immediata gratuïtat de l'AP7, el 'president' assegura que millorarà la vida de molts valencians i valencianes perquè, entre altres coses, "podran disposar de més temps per a les seues vides". Això sí, apunta que a partir d'ara caldrà augmentar el nombre de connexions.

Preguntat pel moment que viu l'autonomia, Puig ha declarat que la Comunitat Valenciana "ha aconseguit créixer i crear més ocupació que la mitjana espanyola i superar algunes desigualtats", encara que ha reconegut que "hi ha febleses" i encara s'està "lluny de l'objectiu". En aqueix sentit ha esmentat els deu punts que la Comunitat està per davall de la renda mitjana per càpita.

El dirigent autonòmic ha recordat els efectes de la Gota Freda de setembre. Respecte a aquella DANA, Puig ha repassat el treball que estan realitzant les administracions per a reconstruir el Baix Segura.