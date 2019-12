El PP demana crear una comissió en Les Corts per a canviar el "nyap de la Llei de Policia Local"

El PP ha sol·licitat la creació d'una comissió en Les Corts Valencianes per a canviar el "nyap" que, al seu judici, suposa la Llei de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana aprovada en 2017.

Així ho ha anunciat el diputat del Grup Popular en Les Corts, José Antonio Rovira, qui ha considerat que "és imprescindible canviar una llei que és autèntic nyap inaplicable".

La Comissió de treball en Les Corts per a modificar la llei estaria formada pels grups parlamentaris i la FVMP. "Estem davant un autèntic nyap com s'ha pogut comprovar en el debat de pressupostos d'enguany. Hem hagut d'aprovar esmenes parcials a la llei per a evitar conseqüències desastroses per a la seguretat dels municipis en eliminar d'una plomada als policies interins", ha manifestat, en un comunicat, el representa 'popular'.

José Antonio Rovira ha agregat que "davant la necessitat de canvis, després dels tensions provocades per l'aplicació de la llei amb els policies interins, és urgent transformar-la perquè no podem anar de pegat en pegat cada vegada que sorgisquen problemes en la seua aplicació".

El portaveu 'popular' ha subratllat que "cal canviar la llei per a posar-la al servei dels nostres municipis i no a les ordres d'un òrgan centralitzador de competències com pretén ser l’AVSRE dirigida pel secretari autonòmic José María Ángel". "Els ajuntaments han de tindre autonomia i no estar teledirigits pel Botànic que pretén controlar-los i triar qui és policia i qui no", ha declarat.

Per al parlamentari, "són moltes les manques i llacunes de la llei. Està plena d'insuficiències com que només es poden nomenar interins com a agents de policia local i no en altres categories superiors per a cobrir, per exemple, les substitucions de funcionaris amb dret de reserva de plaça i destinació".

"Tampoc es poden nomenar interins per a cobrir circumstàncies temporals en alguns municipis turístics en els mesos d'estiu malgrat que altres legislacions ho permeten i hi ha localitats on és imprescindible donat l'increment de població durant aqueix període. Tampoc s'explica per què és preceptiu el curs teòric pràctic en l’IVASPE i no optatiu per als ajuntaments", ha postil·lat.

"Un empastre total"

Ha abundat en la idea que aquesta llei "és un empastre total" amb el qual el Botànic "vol tombar l'autonomia municipal en la contractació dels Policies locals".

"És necessari regular la figura dels policies locals interins, estudiar fórmules que eviten la precarietat i que conjuguen, al mateix temps, professionalitat i flexibilitat. No es pot obligar als aspirants a policia a un limit temporal de dos anys com a màxim sense possibilitat de pròrroga, després d'obligar-los a fer un curs teòric pràctic de 60 hores impartit per l’IVASPE. Això és posar un límit temporal que no apareix en altres legislacions autonòmiques", ha assenyalat.

"Amb l'actual llei a la mà -ha continuat- només es permetrà als ajuntaments nomenar policies interins, si tenen prèviament el vistiplau de la Generalitat, al fet que existisquen motius d'urgència i necessitat per al seu nomenament. Això sí, prometen contestar en deu dies. I l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) s'ofereix a realitzar una borsa d'ocupació temporal autonòmica perquè puga ser utilitzada pels ajuntaments. Tot això no és més que un pegat que no soluciona els problemes que tenen els nostres ajuntaments".

Finalment, Rovira ha explicat que "els municipis de la Comunitat Valenciana tenen en l'actualitat uns 1.100 agents interins". "No creiem que el límit de dos anys siga suficient per a consolidar tots aquests llocs mitjançant oposicions i a més el problema s'agreuja amb l'avançament de l'edat de jubilació", ha rematat.