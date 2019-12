Leal se siente "libre" para votar enmiendas de totalidad y considera "ilegítima" la dirección de Foro

En declaraciones a los medios, Leal ha recriminado a ambos dirigentes de Foro y sus "acólitos" que hayan optado por retirar enmiendas a las cuentas relativas a la supresión del impuestos de Sucesiones, reducción en el tramo autonómico del IRPF o medidas para el plan de natalidad, entre otras. Enmiendas que serían calificadas como de totalidad por afectar a ingresos y gastos del proyecto presupuestario.

De este modo, aunque su voto particular no sea determinante, Leal ha incidido en que se siente "libre de manos" para defender lo que considera el "Foro auténtico".

"Desconozco los oscuros intereses de Carmen Moriyón y sus acólitos en esa comisión directiva ilegítima", ha recriminado Leal a la actual dirección de Foro, en la línea de las discrepancias públicas entre la presidenta del partido y el expresidente del Principado y fundador del proyecto, Francisco Álvarez Cascos.

Leal entiende que es el equipo de Moriyón y Pumares el que se ha "desviado" de la "esencia del programa e ideología de Foro" al no presentar enmiendas de totalidad a las cuentas del Ejecutivo del socialista Adrián Barbón.

"Yo no me he salido de la línea, estoy en mi sitio", ha asegurado, afirmando que no teme sanciones si rompe la disciplina de voto de su formación en el pleno de presupuestos. De hecho, sostiene que la dirección está "ilegitimada" para hacerle "cualquier recomendación".

Pedro Leal intentó sin éxito este lunes que la Junta de Portavoces decidiera la suspensión del pleno de este jueves y anunció que presentará un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional contra la retirada o no tramitación de sus enmiendas para el pleno sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2020.