Compromís demana que es publique un informe anual sobre el CIE de Sapadors fins al seu tancament

El senador del Grup Parlamentari Esquerra Confederal Carles Mulet ha presentat una moció en la qual sol·licita que el Ministeri d'Interior elabore un informe anual, el contingut del qual siga públic, sobre l'estat de les instal·lacions i els servicis que es presten als interns en el Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Sapadors a València fins que el Govern procedisca al tancament de tots aquests centres a Espanya.

Mulet ha explicat que aquest informe anual hauria de tindre, almenys, informació sobre el nombre de persones internes desglossat per país d'origen i gènere; motiu de l'internament; dies d'estada de cada persona interna; nombre d'agents policials que treballen en el centre; descripció i dotacions personals i materials del servici d'assistència mèdica i sanitària així com dels servicis d'assistència social amb què compta el centre.

Així mateix, reclama que aquest informe incloga els servicis d'advocacia i interpretació fets durant l'any; descripció dels protocols específics seguits amb les dones internes; nombre d'acompanyaments fets per organitzacions no governamentals, així com la implementació de la resta de mesures que s'hagen dut a terme per a salvaguardar els drets i llibertats reconeguts per l'ordenament jurídic a les persones estrangeres internades.

De la mateixa manera, ha reclamat que el Senat inste el Govern de l'Estat a tancar tots els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) existents a l'Estat.

Mulet ha exposat que Espanya compta en l'actualitat encara amb set Centres d'Internament d'Estrangers (CIE), un d'ells el de Sapadors. Segons la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, i les seues modificacions posteriors, els CIE són establiments públics "de caràcter no penitenciari".

Per açò, ha recordat que, segons aquesta llei, "l'ingrés i estada en els mateixos tindrà únicament finalitat preventiva i cautelar, salvaguardant els drets i llibertats reconeguts en l'ordenament jurídic, sense més limitacions que les establides a la seua llibertat ambulatòria". A més, ha recalcat que els drets dels estrangers internats "es troben específicament detallats en l'article 62 bis de l'esmentada llei".

"Rebuig als CIE"

Així i tot, ha constatat que des del seu inici, l'existència dels anomenats CIE ha provocat "rebuig entre la ciutadania" i "cada vegada són més les veus que demanen tancar-los com a resposta a les denúncies reiterades que han fet diverses organitzacions en defensa dels drets humans arran de les vexacions, opacitat, agressions i falta de zel en les mesures de custòdia sobre persones que no han comès cap delicte".

Sobre aquest tema, ha citat només els dos casos més recents, la mort al juliol del 2019 del jove Marouane Abouobaida, "en circumstàncies encara per aclarir". Desgraciadament, també al desembre d'enguany, s'ha conegut el cas del jove veneçolà R.Y., internat al CIE de Sapadors, amb el VIH, que "va gravar i va fer públiques unes imatges amb el seu mòbil en què denunciava les condicions inhumanes del centre".

Mulet ha recordat que quatre anys abans d'aquests fets, i arreplegant "el clam" de la societat valenciana organitzada pel tancament dels CIE, el ple de les Corts Valencianes ja va aprovar en la seua sessió del 15 d'octubre del 2015 una resolució a proposta de Compromís que "declarava el nostre territori zona lliure de centres d'internament d'estrangers i que instava el govern central a iniciar el procés de tancament dels centres d'internaments d'estrangers".