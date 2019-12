Sordo no ve la fecha de investidura "tan importante" pero advierte de que hay reformas que "no pueden esperar más"

20M EP

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado que, aunque la fecha para la investidura "no es tan importante", hay "reformas muy estratégicas que no pueden estar esperando más tiempo" a que haya un nuevo gobierno y una legislatura "medianamente estable". Asimismo, ha advertido de que, si con el nuevo Ejecutivo no hay "cambios" en la legislación laboral, "iremos a un escenario de movilización sin ningún género de duda".