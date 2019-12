Jordi Cruz echa su mayor bronca en 'MasterChef Junior': "Esto tiene consecuencias"

Ya se sabe queJordi Cruz es uno de los jueces más exigentes de MasterChef. Ahora los niños que concursan en la versión junior también tienen que aguantar la dureza del catalán, que no duda en subir el tono si la ocasión lo requiere.

Durante el segundo programa, emitido en día de Navidad, Cruz sacó su genio y reprendió a la pequeña Aitana, una de las aspirantes.

Ella, tras tener muchas dificultades para limpiar un conejo, decidió tirarlo a la basura, algo que no gustó al juez: "Vamos a ver, Aitana, acompáñame un segundito, anda. Cuando utilizamos un producto, como en este caso un conejo, hay que utilizarlo bien. Lo que no se puede hacer, y ya sabes lo que te voy a decir, es...", le reprendió Cruz antes de ser cortado por la joven aspirante.

Ella trató de justificarse: "Ya lo sé, es que me he equivocado y lo he tirado sin querer".

Pero eso no convenció a Jordi, que quiso dar una lección a la pequeña: "No hay excusa. Eso es tirar la comida. Sabes que en MasterChef el desperdicio no nos gusta y tiene consecuencias, ¿vale? Por respeto al animalito, a que el mundo no va sobrado de comida, y por muchas cosas esto que has hecho no se puede hacer nunca. Lo único que puedo hacer yo ahora es tirarlo, y para mí es un drama. ¿Estamos de acuerdo? ¡Venga, a currar!".