Críticas a Raoul ('OT 2017') por reírse en una 'story' en la que aparece su familia entonando 'Un violador en tu camino'

No fue un buen día de Navidad para Raoul. El cantante, salido de Operación Triunfo 2017, cometió un error por el que se convirtió en TT en Twitter durante todo el día de Navidad. El catalán colgó en sus stories de Instagram un vídeo que posteriormente tuvo que borrar por el enorme revuelo creado y por la lluvia de críticas que le estaba cayendo.

En la publicación aparece él en primer plano y su familia, incluido el futbolista Álvaro Vázquez, entonando detrás la canción Un violador en tu camino, un himno feminista contra la violencia de género que ha dado la vuelta al mundo.

Lo que no gustó a los seguidores del cantante, ni al resto de usuarios de las redes sociales, fue la actitud de Raoul, que se ríe justo cuando cantan "el violador eres tú".

raoul y su grandiosa familia haciendo la gracia con la canción "el violador eres tú".💀💀💀💀💀



Al ver la que se había montado, Raoul borró el contenido y posteriormente publicó una nota disculpándose "por subir ese story que borré porque es un tema serio que no debe tomarse a risas. Lo que se dice no me representa personalmente a mí, mis ideas o mis valores. Al contrario".