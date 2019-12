Gustavo Suárez Pertierra: "Los menores no acompañados tienen los mismos derechos"

¿La alerta por el cambio climático puede estar escondiendo o haciendo olvidar la pobreza infantil? No, ambas cuestiones son compatibles. Es más, una de las grandes amenazas de la infancia es el cambio climático y lo que lleva consigo. Hay una gran masa de personas que se mueven por el mundo desplazados por las crisis producidas por el cambio climático.

¿Por qué? La sequía genera miseria y esta, a su vez, provoca la posibilidad de que bandas armadas expolien a los adultos de los pocos bienes que tienen y trafiquen con los niños. El peligro lo provoca el cambio climático, que no olvidemos que lo hemos ocasionado nosotros mismos, y tiene una gran repercusión en el grupo social más vulnerable de la sociedad: los niños.

Las cifras que dan sobre el hambre infantil en España son altísimas [uno de cada tres niños pasan hambre, más de 2 millones]. ¿En qué escala está España a nivel mundial? Muchas veces creemos que el problema de la pobreza infantil afecta solo a los países en vías de desarrollo, pero también lo hace en los países ricos. En este momento hay más de 76 millones de pobres en los 41 países más ricos del mundo. Y España no es una excepción, que ahora está en una escala europea alta por sus problemas de seguridad. Es cierto que el riesgo de pobreza y de exclusión en España afecta a un tercio de los niños, pero es un tipo de pobreza distinta a la que puede haber en países como los del Sahel.

¿Cómo es? No es la pobreza con la que se pasa hambre, pero sí la que impide hacer una dieta buena. La que genera obesidad y problemas en la escuela de exclusión con respecto a determinados grupos sociales. Es una pobreza que permite a los niños estudiar, pero no acceder a actividades extraescolares como el resto de sus compañeros. Esta pobreza no implica que no tengan un techo en el que cobijarse, pero sí que no puedan encender la calefacción en invierno. Esta pobreza que genera grandes perjuicios personales y sociales es la que Unicef intenta denunciar. No puede ser que en un país rico y desarrollado como es España tengamos esta carga de pobreza.

Además de pobreza y hambre, los niños son víctimas de la violencia de género. ¿Cree que España abandera la protección de los niños contra este tipo de violencia? En cualesquiera que sean las manifestaciones sociales en las que la infancia sufre, sufren más las niñas que los niños.

¿Por qué? Porque es el grupo más vulnerable dentro del grupo más dependiente, que es la infancia. Porque son objeto de mutilaciones, porque cada año 12 millones de niñas son entregadas en matrimonio y porque un 15% de las adolescentes de entre 15 y 19 años han sufrido abusos sexuales. Es una realidad que se replica de alguna manera en los países desarrollados.

GUSTAVO Suárez Pertierra Exministro de Educación y Ciencia

(1993-1995). ​También fue director general de Asuntos Religiosos y subsecretario de Defensa y secretario de Estado de Administración Militar. Ahora es el presidente de Unicef España.

En España hay una formación política en auge que asocia a los menas con la delincuencia. ¿Se puede entender esta crítica o hay que combatirla? Hay que combatirla. Tenemos que luchar contra la estigmatización de estos niños, que son acreedores de todos los derechos que tienen todos los niños españoles o de otros países de acogida. No es posible que una población española que tiene millones de niñas no pueda resolver el problema de 12.300 menores no acompañados.

¿Cuál debería ser el estatus jurídico de los menas? Como niños, ser considerados con todos los derechos. Hace 30 años los países se pusieron de acuerdo en firmar la declaración de Derechos del Niño. La convención no distingue a los menores no acompañados ni a los nacionales... Así que, insisto: tienen los mismos derechos y no debemos producir mayor exclusión y miseria a estos menores.

¿La ONG Unicef debería ayudar o es responsabilidad de los gobiernos? Unicef tiene que ayudar denunciando estas situaciones, pero esto es complementario. Quienes tienen que actuar son las Administraciones Públicas.

España vive una crisis de refugiados y en especial la ciudad de Madrid. ¿Es un escándalo que haya niños durmiendo a las puertas del Samur Social o es un hecho normalizado en Occidente? No puede ser un hecho normalizado. Es necesario resolverlo pese a las dificultades.

¿Los niños de las economías desarrolladas pueden estar también amenazados por la nueva crisis o desaceleración que viene? El gran problema de las sociedades desarrolladas es el peligro de profundizar en las desigualdades sociales, y en ese sentido puede estar en peligro la infancia de los países ricos. La salida de la crisis de 2008 ha provocado mayor desigualdad social.

Hace unas semanas Unicef lanzó "el mayor llamamiento de fondos de su historia ante la cifra récord de niños en emergencias" [más de 3.800 millones de euros] para llegar con ayuda de emergencia a 59 millones de niños en 64 países de todo el mundo. Cada cierto tiempo lanzamos una campaña de captación de fondos para ayudar a estos países con el intento de batir nuestra propia marca de captación de fondos, y por eso fijamos un techo alto.

¿Cómo anda de financiación su entidad? La principal fuente de financiación son nuestros 400.000 socios en España, que aportan una cuota media de aproximadamente 170 euros anuales por persona. Nuestro gran capital es humano y los españoles responden muy bien a nuestras llamadas de emergencia.

Unicef suele poner el foco de la pobreza infantil llevando a las grandes estrellas de Hollywood. ¿Es puro marketing o es útil en términos de traspaso de fondos? Creemos que es útil en términos de sensibilización social, más que de captación de fondos. Nuestra experiencia es muy buena.

Como presidente, ¿cuál será su objetivo para España? En España tenemos tres temas de fondo de los que nos deberíamos ocupar de forma especial: pobreza infantil, abandono escolar temprano y violencia infantil. Pero todo esto se engloba en un documento en el que llevamos tiempo trabajando. La conclusión de un gran Pacto de Estado por la Infancia que atienda a todas estas necesidades pero que además los blinde con dinero y voluntad política. Este es mi objetivo como presidente.