Consultar el horóscopo de hoy: jueves 26 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 26 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Quizá muchas veces piensas en que haces algo que no está del todo bien en relación con una persona con la que mantienes una relación especial. No dejes que la mirada de los demás guíe tus pasos y sigue actuando como creas conveniente.

Tauro

No dejes nada al azar si tienes un viaje y vas a utilizar el coche. Es importante que vigiles todo lo que tenga que ver con las precauciones y mires por la seguridad más que por el tiempo que inviertas en hacerlo. Te llega un mensaje con una sorpresa positiva.

Géminis

Hay una persona cercana que se siete un poco sola o solo y hoy vas a mostrar que sabes estar a su lado de una manera incondicional. La corriente de afectividad que vas a crear alrededor de ti y de ella es algo muy grande y valioso.

Cáncer

Te darás cuenta, de una u otra manera que el círculo se ha cerrado y debes comenzar otro. Eso no es negativo, pero debes reflexionar sobre tu futuro de manera seria y pausada. Es un buen momento de hacerlo. Tienes tiempo libre para analizarlo.

Leo

No es tan complicado que hoy encuentres algo así como un remanso de paz en tu interior, y quizá sin buscarlo. Algún elemento exterior te inspirará, como un libro o una película que te harán descubrir algo nuevo. Eso va a abrir tus perspectivas a nuevas opciones vitales.

Virgo

No vas a escuchar lo que te gustaría oír, pero quizá escuches lo que te conviene oír y eso es mucho más importante de lo que crees porque te va a hacer pensar y te va a ayudar a mejorar en muchos sentidos. Nunca es tarde para dejar atrás sentimientos negativos.

Libra

Sales hoy al exterior, a la calle o a trabajar y no vas a pensar demasiado en lo que supone de esfuerzo, sino en que es algo que debes de hacer. Puede que tengas una jornada muy especial. Mira el wasap y verás que hay mucha gente que se acuerda de ti estos días.

Escorpio

Consigues dejar fuera de tu cabeza cualquier tipo de sentimiento o pensamiento negativo, incluso los que te rondan desde hace tiempo. Hoy el optimismo crece en ti porque te llega una noticia positiva que estabas esperando hace tiempo.

Sagitario

No es sabio derrochar porque sean estas fechas y gastar más de lo que esta presupuestado, incluso si piensas que alguien espera un gran regalo de tu parte. Lo importante es el detalle, no el precio. Tenlo bien presente cuando te vayas de compras.

Capricornio

Luna nueva en este signo hoy lo que llevará a sus nativos a sentir una especie de mirada contemplativa y tranquila. No querrían que nada ni nadie les altere y lo van a conseguir. Las palabras fluirán con mucha rapidez y lo cierto es que van a bajar las barreras.

Acuario

Procura no dramatizar en lo relativo a la salud porque verdaderamente no tiene tanta importancia ni es nada de preocupar. Pero sí es cierto que puede que no sea el mejor momento de tu vida físicamente, aunque se trata de un altibajo pasajero.

Piscis

De la manera más amable que puedas, exigirás que sean respetadas tus ideas y tus opciones de vida y eso es algo muy sano mentalmente para ti. Si te atreves a dar ciertos pasos, la vida te lo va a compensar. Solo debes creer en ti y en lo que haces.

