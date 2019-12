El 'New York Times' reprende al alcalde de Vigo por las luces navideñas en plena lucha contra el cambio climático

Lleno de orgullo y en pleno discurso antes del alumbrado navideño, el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, alardeó de la decoración lumínica que vestiría su ciudad durante las navidades: "Me va a llamar el alcalde de Nueva York y me va a decir que me tiene sana envidia porque las luces de Navidad en Vigo son las mejores del planeta", sentenciaba.

Bill de Blasio no le ha llamado, pero efectivamente, las luces viguesas han llegado a la ciudad estadounidense. El New York Times ha dedicado un artículo al alcalde de Vigo, pero no precisamente alabando sus luces, sino cuestionando el hecho de que un alcalde se gaste un millón de euros en el alumbrado y máquinas de nieve mientras los regidores del país en plena Cumbre del Clima lanzaron sus compromisos para luchar contra el cambio climático y el consumo de energía.

El redactor describe a Caballero como "un exuberante político socialista al que le gusta llamarse a sí mismo 'el alcalde más popular de Europa'" y critica su competición con otros alcaldes, en clara referencia al madrileño José Luis Martínez Almeda, por tener la mayor cantidad de luces y antes.

Si bien el alumbrado de Vigo se ha convertido en uno de los principales atractivos de la ciudad en estas fechas, su alcalde intenta superarse cada año y en esta ocasión instaló cincuenta cañones de nieve que se calcula emiten unas seis toneladas de CO2, una gran noria que los primeros días estuvo inhabilitada por el viento que azotó Galicia y una pista de hielo. Para rentabilizar ese atractivo que generan las luces viguesas, este año, además, adelanto el encendido al 23 de noviembre, más de un mes antes de Navidad. "¿Cuánto es demasiado?", se preguntan en The New York Times.