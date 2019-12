El musical 'La familia Addams' llega en Navidad al Auditorio de Tenerife con nueve funciones

El elenco se compone de Carmen Conesa, Lydia Fairén, Xavi Mira en el papel de Gómez; Frank Capdet, como el tío Fétido; Meritxell Duró, transformada en la abuela; Alejandro Mesa, en la piel de Pugsley; Fabio Arrante interpretando a Lucas Beineke; Eva María Cortés dando vida a Alice Beineke; Andrés Navarro, con el personaje Malcom Beineke, y Javier Canales como el mayordomo Lurch.

El espectáculo, que traslada a las tablas del teatro los personajes creados por el ilustrador Charles Addams, está dirigido por Esteve Ferrer y producido por LETSGO (productora responsable de títulos como Dirty Dancing, The Hole, The Hole 2 y The Hole Zero) con los efectos especiales que ya le caracterizan.

La comedia, basada en el libreto de Brickmann y Elice, cuenta con música de Andrew Lippa y comenzó su recorrido por los escenarios en el Ford Center for the Performing Arts Oriental Theatre de Chicago en 2009 y continuó sus representaciones en el Lunt-Fontanne Theatre de Broadway en 2010, consiguiendo un gran éxito entre el público.

Conocidos por la adaptación televisiva de los años sesenta, La Familia Addams dio el salto a la gran pantalla en 1991 y desde entonces han sido numerosas las adaptaciones cinematográficas de esta peculiar familia.

En España, el musical se estrenó el 5 de octubre de 2017 en el Teatro Calderón de Madrid con un importante elenco nacional y una puesta en escena a la altura de esta gran familia.

Desde entonces, ha girado por toda la Península e incluso han vuelto a Madrid antes de viajar a Canarias en la Navidad de 2019 y principios de 2020.