Gobierno C-LM está convencido de que esta legislatura será la de la "sentencia final y definitiva" al trasvase

En una entrevista con Europa Press, Fernández ha aseverado que la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, "sabe de lo que habla" y es consciente de que "la emergencia climática es evidente y las reservas están amenazadas".

"La cabecera del Tajo está esquilmada y es evidente que en pleno siglo XXI no se puede seguir humillando a una región como Castilla-La Mancha", ha insistido la portavoz castellanomanchega, quien advierte que la Comunidad Autónoma "no tiene garantizado su desarrollo en torno al agua y no tiene garantizado el caudal ecológico" que el Tajo necesita.

Fernández ha avanzado que la postura del Gobierno de Emiliano García-Page "será la misma, la de defender llueva o truene la verdad, que es que no se puede seguir el esquilmando el Tajo".

Para ello, ha afirmado que mantendrán la "coherencia" de siempre, reparando en todo caso en que García-Page "no quiere dejar sin agua a Murcia".

VE A MARTÍNEZ ARROYO CON UN BUEN MINISTRO DE AGRICULTURA

Blanca Fernández se ha pronunciado al respecto de si su compañero de Consejo de Gobierno, Francisco Martínez Arroyo, tiene opciones de formar parte del próximo Gobierno estatal ocupando la cartera de Agricultura, después de que el propio Emiliano García-Page bromeara durante el nombramiento de su Ejecutivo con esta posibilidad.

En este sentido, ha asegurado que estaría "encantada" de este extremo, ya que el consejero "es posiblemente una de las personas que más sabe de agricultura y de política agraria, además de que sabe cómo moverse en Bruselas".

"Sería un magnífico negociador para la PAC. Es un especialista, este es su oficio, es lo que ha aprendido y donde ha trabajado. No solo se mueve en Bruselas, sino en Madrid y en el campo de Castilla-La Mancha. Ojalá pensasen en Paco como ministro, pero creo que es más parte de nuestros deseos que de la realidad", ha apuntado.