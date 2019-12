Consultar el horóscopo de hoy: miércoles 25 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 25 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Será una jornada festiva, pero muy tranquila porque no vas a tener a nadie que te esté dando la lata y harás lo que más te apetezca hacer, incluso si eso significa estar en casa con un buen libro y no participar de ningún encuentro familiar o evento con mucha gente.

Tauro

Vas a tener que dar una explicación a alguien que no entiende muy bien unas palabras tuyas que parecen complicadas de entender. Lo harás de buen grado porque sabes que ese comportamiento y talante amistoso hará muy feliz alguien cercano como tu pareja.

Géminis

No estarás muy de acuerdo con la exageración de muchas personas en esta época navideña y por eso vas a preferir un poco de tranquilidad casera hoy, aunque quizá por la tarde te apetezca quedar con alguien de confianza con quien puedes charlar distendidamente.

Cáncer

No esperes que una persona que ya no está en tu vida te llame o te mande un wasap, porque eso no va a suceder y si estás todo el rato esperando eso, lo único que vas a hacer es pasar mal rato y entristecerte. Sal, date un paseo o ve al cine, distráete y olvídate de todo.

Leo

Hoy llevarás la voz cantante y controlarás las actividades tanto del hogar como las de fuera. No hará ninguna falta que convenzas a los tuyos, porque se van a dejar llevar por ti y por los planes que hayas trazado. Irán de buen grado donde tu digas.

Virgo

Un encuentro familiar puede avivar algunas rencillas y hay riesgo de discusión si no sabes llevar bien una conversación o dejar de lado un hecho del pasado con el que no estás de acuerdo. Ten cuidado, porque no será nada que vaya a contribuir a tu bienestar.

Libra

Un amigo o una amiga te pide opinión y consejos y sentirás que tus ocupaciones personales se acumulan porque no será la única persona que lo haga hoy. No te agobies y busca un rato para relajarte y dedicarle tiempo a tus aficiones preferidas.

Escorpio

Consigues hacer algo que te apetecía mucho y que por fin hoy llega. Puede ser explorar algún territorio o paisaje nuevo para ti, un viaje o una experiencia diferente que no habías probado. Todo eso te tendrá con la mente muy despierta y con los sentidos a pleno rendimiento.

Sagitario

Hoy todo te lleva a pensar quizá que necesitas a alguien a tu lado, aunque si no tienes pareja, no debes pensarlo en términos de necesidad, sino de compartir la vida y de abrir tu corazón a las emociones. No hagas prejuicios sobre el tema, déjate llevar.

Capricornio

Por mucho que lo intentes no vas a poder quitarte de en medio una responsabilidad laboral, y al final deberás prestar atención a ese trabajo que tanta pereza te da hoy. Piensa en que no es conveniente que los demás vean ese comportamiento un tanto egoísta.

Acuario

Alégrate de ver que quizá un hijo u otra persona de tu familia te cuenta una experiencia maravillosa aunque eso suponga que se aleja de ti físicamente. Significa que debe seguir su propio camino y que busca tu apoyo y comprensión para iniciarlo. Lo harás incondicionalmente.

Piscis

Hoy sabrás repartir mucha generosidad a tu alrededor lo que va a contribuir a que una corriente de energía positiva rodee todo lo que hagas. Estarás muy feliz ayudando a quien lo necesita, ya sea con tu trabajo o con alguna cantidad de dinero.

