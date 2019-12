Vox demana que les mares adolescents puguen donar-se de baixa escolar

Vox ha registrat una proposta en Les Corts perquè les mares adolescents puguen donar-se de baixa escolar durant el període d'embaràs, a més de demanar a la Conselleria de Polítiques Inclusives que cree cursos sobre cures del bebé per a les menors embarassades i garantir-los medicaments gratuïts i "quants tractaments mèdics siguen necessaris".

Amb aquesta proposició no de llei (PNL), Vox també vol que la Generalitat impartisca un servei gratuït d'atenció telefònica on les mares menors d'edat puguen obtindre informació sobre tots els recursos a la seua disposició "de suport a la maternitat", tant de l'administració autonòmica com de la nacional i local i a nivell social, sanitari i educatiu.

Paral·lelament, els deu diputats demanen que les usuàries que ho requerisquen reben orientació psicològica a través de la mateixa línia telefònica i que "puguen establir relacions amb altres persones que estan en la seua mateixa situació" en els cursos.

També insten al Consell que garantisca places reservades a mares menors en guarderies públiques perquè puguen "seguir amb els seus estudis o treballs", així com que implemente els protocols contra l'assetjament "ja existents i d'obligat compliment des de 2016 en centres educatius", incloent l'especificitat d'adolescents embarassades.

Una altra petició de Vox al departament que dirigeix Mónica Oltra és que les mares adolescents disposen de vals amb els quals adquirir tots els articles necessaris per a elles i els bebés, com a roba, productes d'higiene o aliments.

En l'exposició de motius, el grup adverteix que "els embarassos en menors i adolescents són una realitat social i van en augment a Espanya", lamentant que "moltes queden desateses per falta de recursos".

"Joves que poden sentir-se estigmatitzades per haver-se quedat embarassades, per haver decidit seguir avant amb el seu embaràs, i que poden abandonar els seus estudis o témer per les seues ocupacions", assevera Vox, amb l'objectiu que "cap jove es quede sense tindre al seu fill perquè no ha trobat suport".