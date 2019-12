Compromís, "més a prop" d'arribar a un acord del PSOE per a donar suport a la investidura de Sánchez

El portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha assegurat aquest dimarts que està "més a prop" d'arribar a un acord amb el PSOE per a donar suport a la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, després de constatar "un acostament de postures" en els últims dies.

"Som optimistes en què finalment hi haurà un acord", ha asseverat en declaracions remeses als mitjans, després que Compromís i el PSOE es creuaren documents aquest dilluns i els socialistes respongueren amb un nou text a les reivindicacions dels de Mónica Oltra, a més de converses telefòniques.

Mancant "algun escull pendent", Baldoví ha confiat que les dues forces en els pròxims dies siguen "capaços de desencallar i l'acord siga positiu per als valencians i permeta que Pedro Sánchez siga president".

Fins llavors, ha destacat el "compromís" dels socialistes amb la gratuïtat de l'AP-7, a partir de l'1 de gener, la construcció de connexions per carretera a municipis valencians o la proposta d'un nou sistema de finançament autonòmic "damunt de la taula" en els pròxims huit mesos.

Altres acords que ha ressaltat són el pagament dels fons per a dependència que corresponen a l'Estat, fins a arribar al 50%, o el rebuig als acords internacionals "fins que no es demostre que no tenen impacte negatiu en l'agricultura valenciana i espanyola".

De cara al futur, Baldoví també ha instat que el Govern complisca l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana perquè les inversions estatals s'acosten al pes poblacional.