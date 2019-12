Abren expediente a un bar de Girona por negarse a servir a varios jóvenes por su origen: "Estos tres no entran en el local"

La Generalitat ha abierto un expediente sancionador a al establecimiento Pans&Company de la estación del AVE de Girona por negarse a servir a dos jóvenes por su origen, según ha anunciado el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, que ha condenado los hechos con el siguiente mensaje en las redes sociales.

"Intolerable! De no atender un cliente por su origen se llama racismo", ha asegurado sobre un caso que ha salido a la luz después de que el Espacio Antirracista Girona-Salt colgara un vídeo en las redes sociales donde se denuncia a una camarera del establecimiento que se niega a servir un café a unos jóvenes.

La trabajadora afirma que lo hace cumpliendo las órdenes de su jefe de no servir a algunas personas que no tienen permitida la entrada al local.

Discriminació racista fa uns minuts al @PansandCo d l'estació dl #TAV de #Girona negant-se a servir cafè a persones joves racialitzades. No és un cas aïllat i ens neguem a normalitzar-ho. Ho denunciarem. @consumcat@girona_cat@adif@renfe què hi penseu fer? #NiUnEspaiAlRacismepic.twitter.com/0uuNfJDuD2 — Espai Antiracista (@EAntiracista) December 23, 2019

Desde el Espacio Antirracista remarcan que "no es un hecho aislado" y que un caso como este de discriminación racista "no se puede normalizar". Según la plataforma, tres jóvenes de origen marroquí fueron este lunes a las siete de la tarde en el establecimiento de la estación del AVE en Girona, donde pidieron un café. "La trabajadora se negó a servirles porque tenía órdenes del propietario de no servir a un perfil de gente", explicaron.

Asegura que cumplía órdenes del jefe

En el vídeo que han colgado en las redes sociales, la camarera explica que cumple órdenes de su jefe de no servir a personas que tienen vetada la entrada. A continuación, uno de los jóvenes lo cuestiona diciendo que él es de Manresa y que es la primera vez que entra en el local.

Los jóvenes se marcharon del establecimiento y se pusieron en contacto con miembros del Espacio Antirracista para exponerles los hechos.

Alrededor de las ocho, algunos representantes fueron a hablar con la trabajadora sobre lo que había pasado ya pedirle la hoja de reclamaciones del establecimiento para denunciar unos hechos "muy graves" de racismo.

Según la plataforma, la mujer se negó y ellos respondieron que no se marcharían hasta que se lo diera. También decirle que estaban dispuestos a hacer una concentración frente al local para denunciarlo. Al cabo de una hora y después de llamar a su jefe, la trabajadora les entregó la hoja de reclamaciones.

ACN ha intentado ponerse en contacto con el establecimiento pero no ha sido posible.