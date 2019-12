Torna La Ciutat dels Somnis, la cita amb el festival de la infància, amb més dies d'obertura i més verda que mai

La Ciutat dels Somnis, el Festival de la Infància, torna a obrir les seves portes als més petits i aquest any aprendran, entre moltes d'altres coses, la importància de tenir cura del planeta i l'entorn. A més, enguany, amplia el nombre de dies i nens i nenes d'entre 0 a 12 anys podran assistir-hi del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. A través de la ciutat recreada, famílies podran aprendre i jugar al recinte de Montjuïc amb més de 120 activitats i experiències sobre tota mena de professions.

Els diferents espais formaran una ciutat imaginària en la qual, a més d'aprendre a tenir cura de la Terra, podran descobrir, jugant, a què es volen dedicar quan siguin grans. Passejant pels diferents carrers, nens i nenes podran explorar espais com l'Ajuntament, una llar d'infants, un supermercat o una clínica veterinària, entre molts d'altres.

Enguany, podran jugar a ser detectius amb un escape room en què hauran de resoldre un misteri, ser escriptors en l'atelier o divertir-se en el gran escenari de festival on podran cantar, ballar, tocar la guitarra i jugar, amb les seves famílies, a ser estrelles de rock.

Els infants podran participar en un showcooking per aprendre a cuinar i conèixer les diferents professions que envolten al món de la gastronomia; aprendran com funciona un supermercat i jugaran a ser acomodadors en un cinema, o ser cambrers gràcies a les carreres portant safates.

També hi haurà una pista de patinets elèctrics, on aprendran sobre mobilitat no contaminant i normes de seguretat viària. Hi haurà espai per patinar, jugar a futbol, rugbi o taekwondo. En aquesta zona s'instal·larà un futbolí gegant, una pista de bàdminton, una de mini tenis i un circuit de bicicletes.

El certamen amplia el seu espai fins als 17.000 metres quadrats i, com en anys anteriors, l'espai de l'Ajuntament de Barcelona estarà dedicat a la participació infantil a través de la representació d'un plenari on podran participar nens i nenes amb les seves famílies per descobrir com funciona un ple i els serveis que ofereix el consistori.

El saló eliminarà la moqueta en passadissos i zones comuns, utilitzarà paper reciclat en invitacions i acreditacions i crearà estands amb materials reutilitzats. Així mateix, s'eliminarà l'ús d'ampolles i gots de plàstic.