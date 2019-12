La Generalitat destina milió i mig a Stadler per a millorar la seua eficiència energètica

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic subvencionarà amb un total d'1.581.145 euros les inversions realitzades per Stadler Rail València per a la millora de la sostenibilitat mediambiental i la seua eficiència energètica, la qual cosa contribuirà a crear 400 llocs de treball.

La inversió total de l'empresa ascendeix a 3.728.887 euros, amb caràcter pluriennal, destinats a reduir el seu impacte sobre el medi ambient a partir de la minimització de les quantitats de fums i gasos nocius emesos a l'atmosfera i de la millora de l'eficiència energètica de la planta d'Albuixech (València). Aquesta factoria, dedicada a la fabricació de vehicles per al sector ferroviari, té previst crear 400 ocupacions mitjançant l'execució del pla d'inversions, el 30% ocupats per dones, per a reactivar l'ocupació a la comarca valenciana de l'Horta, detalla la Generalitat en un comunicat.

El projecte persegueix augmentar la sostenibilitat dels processos productius de material rodant ferroviari mitjançant la implantació de tecnologies que asseguren la major eficiència energètica i una reducció de l'impacte ambiental.

Per a això, Stadler preveu un augment de la capacitat de producció de diverses de les naus de fabricació, permetent realitzar activitats de manera independent i eficient que doten a l'empresa de major flexibilitat i versatilitat, de manera que es modernitze i diversifique el ventall de productes. La intenció és que genere un impacte positiu en l'ocupació estable i de qualitat, a més de contribuir a un canvi en el model econòmic de la Comunitat.

L'estratègia inclou la posada en marxa de plans de millora per a minimitzar les emissions dels seus agents contaminants atmosfèrics en fonts fixes: COVs, CO2, SO2, N2O i CH4, així com de residus perillosos. També preveu la construcció d'instal·lacions i la incorporació de maquinària i instrumentació que permeta la reducció del consum energètic.

En concret, en el taller de bugies es preveu la reducció dels temps de mecanització, transport de materials i instal·lació de viradores i 'turning tables', que s'encarregaran de voltejar, girar i elevar els bastidors a soldar, així com d'estacions de soldadura robotitzades, magatzematge vertical en prestatgeries dinàmiques i elevadores.

En el taller d'acabats, les inversions es realitzaran en la instal·lació d'il·luminació basada en tecnologia 'led' i en el taller de pintura, en un túnel de desgreixat instantani per a la preparació de les superfícies metàl·liques per al seu posterior pintat. Es tracta d'un sistema electroestàtic que assegura una major transferència de pintura sobre la peça, al costat d'una nova instal·lació d'escatat per a l'eliminació de partícules contaminants, en suspensió i estiré.

El pla contempla actuacions per a optimitzar l'espai de la nau d'emmagatzematge, acompanyades d'altres inversions en els processos de soldadura, transport de carretons elevadors elèctrics, i portes i portons per als vianants de major aïllament. També serà necessària l'ampliació d'oficines i edificis auxiliars per a albergar als nous treballadors, amb contractació garantint zones útils i ergonòmiques.

Pla fins a 2027

La Conselleria d'Hisenda concedeix aquestes ajudes en el marc del 'Pla d'acció de transformació del model econòmic valencià 2027', dins del canvi de model productiu impulsat pel Consell.

És la primera vegada que la Generalitat impulsa una actuació d'aquest tipus, fruit del treball de l'equip de Model Econòmic com una "clara aposta" per donar suport grans inversions sostenibles en la Comunitat Valenciana, generadores d'ocupació i respectuoses amb el medi ambient.

En general, aquestes subvencions tenen un import global que ascendeix a 20 milions per a 16 projectes empresarials de 141 milions d'euros, amb la previsió de 1.400 ocupacions netes directes associades.