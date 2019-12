Emilia Clarke, drástica: no va a volver a tomarse selfis con sus seguidores

Hay quienes no saben comportarse y se muestran pesados cuando tienen a sus ídolos delante; también, en el otro lado de la balanza, hay intérpretes ariscos o antipáticos... las razones podrían ser muchas, pero Emilia Clarke ha tomado su última decisión, no hacerse más selfis con sus seguidores, por motivos de salud.

La actriz que interpretó a Daenerys Targaryen en Juego de Tronos quiere cuidar su integridad, tanto física como mental, y así se lo hizo saber a la cantante británica Jessie Ware en una conversación/entrevista mutua que tuvieron en el podcast Table Manners.

La solución le ha llegado después de un episodio que ha relatado y que muestra el día a día con el que tiene que lidiar Clarke: "Recuerdo que una vez estaba caminando por un aeropuerto y, de repente, me empecé a encontrar mal: empecé a sufrir un ataque de ansiedad por puro cansancio general".

"Estaba llorando a lágrima viva, sola, hablando por teléfono con mi madre y le dije llorando: 'No puedo respirar, no me encuentro bien’'", rememora la actriz, de 33 años, "y entonces se me acercó un chico".

"El tipo se me acercó preguntándome si podíamos hacernos un selfie. Yo no paraba de decirle que lo sentía, pero que no podía respirar", relata Clarke, que recuerda que el chico insistió un poco más, aunque no ahonda en cuándo ni en qué aeropuerto sucedió.

La intérprete de Last Christmas está algo cansada de que la gente solo busque una instantánea rápida con ella que subir a las redes sociales, sin mirar más allá y sin buscar la interacción con su ídolo. Para ello recordó cómo, en un avión, la despertaron para pedirle una foto.

"Ha sido por momentos como esos, en los que no sé cómo reaccionar" por los que ha decidido dejar de hacerse fotografías con sus fans. "Cuando alguien me pide una imagen quiero poder proporcionarle lo que busca. He estado tratando de encontrar cómo puedo hacerlo sin sentir que mi alma está completamente vacía", reconoce.

Eso sí, ella, que igualmente sabe que su valor en la industria, amén de su talento, depende de que el público responda positivamente a sus proyectos, ha querido mandar un mensaje tranquilizador a sus fans, dado que esta decisión que ha tomado no es por soberbia o por antipatía hacia ellos.

Por ello ha dicho que siempre estará dispuesta a firmar autógrafos, como se hacía antes (y a los que también se les puede realizar una fotografía), dado que para ella esta relación entre seguidor e ídolo es "más cercana y una oportunidad de mantener una breve conversación que resultaría más satisfactoria que una simple foto".

No es la única

Hay que recordar que Emilia Clarke no es la única que ha tomado esta decisión, pues ya antes Emma Watson, que está a punto de estrenar Mujercitas, dijo que se negaba a tomarse selfis con sus fans que los subían inmediatamente a las redes sociales, estableciendo el lugar donde ella se encontraba y provocándole persecuciones de fans.

También el actor del Universo Marvel Chris Pratt aseguró ser un "economista del tiempo", y que si no está de promoción sino que sale a la calle a hacer la compra o cualquier otra cosa cotidiana no admite fotos. "Esto no va sobre disfrutar el momento sino sobre presumir del momento más tarde. Entonces les digo que si no prefieren un apretón de manos", dijo entonces, como también han hecho Jennifer Lawrence, Justin Bieber, Amy Schumer o Mark Hamill, el mítico Luke Skywalker, que va a los aeropuertos en silla de ruedas y con un gran sombrero para que no le reconozcan.