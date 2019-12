Pablo Iglesias, "emocionado" tras ver una reacción contra el racismo en un vídeo del programa de Toñi Moreno 

Pablo iglesias, secretario general de Podemos, ha dejado sorprendidos a sus seguidores al compartir un un vídeo en su cuenta oficial de Twitter por el que se había "emocionado".

Se trataba de un extracto de Gente maravillosa, el programa de Toñi Moreno en Canal Sur en el que experimentan con situaciones que podrían ser reales en las que, en este caso, actores son víctimas de algún tipo de discriminación.

"Me he emocionado con este vídeo. Ver a la gente reaccionar así es lo que da sentido y compensa todos los sinsabores y las dificultades de la política", compartía el líder de Podemos en Twitter. Y, en apenas horas, había hecho viral el vídeo compartido, que llevaba como titular 'España no tolera el racismo'.

Me he emocionado con este vídeo. Ver a la gente reaccionar así es lo que da sentido y compensa todos los sinsabores y las dificultades de la política.pic.twitter.com/H2wOhGkb99 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) December 23, 2019

Hasta la propia Toñi Moreno se hizo eco del tuit del político y contestó. "Pertenece a un programa maravilloso que tengo el honor de presentar en Canal Sur y que se llama Gente Maravillosa", decía la presentadora, ahora de baja por embarazo.