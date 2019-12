Saray, en 'First dates': "Cuando conozco a alguien me gusta ser borde y caerle mal"

Con la Nochebuena a la vuelta de la esquina, First dates celebró la Navidad con un especial de citas 'a ciegas', donde los comensales no pudieron ver a sus parejas, ya que durante toda la velada llevaron unos antifaces que les impedían verlas.

Una de esas parejas que fue protagonista este lunes en el restaurante de Cuatro fue la de Saray y Enrique, que acudieron al programa en busca del amor en unas fechas tan señaladas

El primero en llegar fue el barcelonés, que afirmó: "Dentro llevo un niño que cuando voy con mis amigos de confianza sale a disfrutar de la vida. Pero en el amor, me va flojo".

"Me iba a casar con mi novia, con la que llevaba tres años, pero al final, con la fecha puesta y todo, me vine un poco abajo, entré en una especie de depresión y vi que no iba a ser ella", recordó el Enrique. Y añadió que "la quería a muerte y me costó muchísimo tomar esa decisión".

Tras ese comentario, Carlos Sobera le entregó el antifaz con el que tuvo que cenar y le aconsejó que "para conquistar a tu cita lo que tienes que hacer es ser tú mismo, y punto".

Enrique, en 'First dates'. MEDIASET

Entonces llegó Saray, que comentó: "No me considero una chica simpática, es más, me califico como borde porque cuando conozco a alguien me gusta serlo y caerle mal".

"Soy una persona muy fría, no me gusta que me toquen, me besen ni nada. Prefiero ser yo la que dé el primer paso. Pero pasado un tiempo, si ese chico me gusta de verdad, al final termino siendo yo la que da más y la que se enchocha un montón por esa persona", señaló la cajera.

Durante la cena, la conexión entre ambos, pese a no verse las caras, destacó por encima de todos los temas de los que hablaron: aficiones, amor...

Al final, Enrique sí que quiso volver a quedar con Saray porque "me gustaría poder ir al karaoke, a bailar y a muchas de las cosas que compartimos". Por su parte, la tarraconense también quiso tener una segunda cita: "Me ha caído muy bien, parece un chico muy simpático. A ver en qué más podemos coincidir".