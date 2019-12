La tierna despedida de los tres primeros expulsados de 'MasterChef Junior 7'

Los pequeños Álex, Silvia y Marta fueron los tres primeros expulsados de la séptima edición de Masterchef Junior, que se estrenó este lunes en La 1. Entre lágrimas, los concursantes se despidieron de sus compañeros. Por su parte, Leo y María aseguraron su permanencia en el concurso al obtener 10 y 11 puntos.

El concurso acogió un total de 16 aspirantes, pero no todos consiguieron permanecer en la competición: respetando la línea habitual de la versión con niños, tres concursantes fueron expulsados al ser los que menos puntos obtuvieron en la pruebas.

De esta manera, Leo, con 10 puntos, y María, con 11, aseguraron su permanencia en MasterChef una semana más, imponiéndose al resto de concursantes. No obstante, Álex, Silvia y Marta dijeron adiós a su aventura: "Os damos el trofeo como recuerdo de vuestra estancia", les consoló el chef Pepe Rodríguez.

"No quiero veros tristes, tenéis que estar muy contentos de haber llegado hasta aquí", continuó diciendo el juez. Asimismo, los pequeños no pararon de llorar, al igual que el resto de talents, quienes también se sintieron muy apenados por su marcha y que no dudaron en correr a darles un abrazo.

"Es un trofeo que me encanta, de mis posesiones más preciadas. Lo guardaré con muchísimo cariño", dijo Marta tras recibir su estatuilla. Por otro lado, Álex apuntó que había hecho "muchos amigos": "No quiero despedirme de ellos", se sinceró. "Si hay repesca quiero ir a por todas. ¡Pienso volver eh!", añadió Marta.

Marta y Leo, los triunfadores del estreno

A los grandes triunfadores del arranque de la nueva temporada, Marta y Leo, se sumaron Lu y Albert, con 9 puntos; y Bosco, con 8. Daniela, Aitana, Candela, Lucas, Juan, Dani, Lucía y Vega también consiguieron salvarse de la expulsión.

Los pequeños tuvieron que cocinar un desayuno completo y saludable en la primera prueba. Después, en la prueba exterior por equipos, los talents prepararon un menú "muy navarro" con entrante, principal y postre para 90 comensales, y con Lu y María como capitanas.

Finalmente, en la prueba de eliminación, los aspirantes tuvieron que replicar uno de los tres platos navideños que propusieron los jueces: sopa de galets, besugo al horno y pechuga de pularda rellena.