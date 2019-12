Albert arrasa con su espontaneidad en 'MasterChef Junior 7': "Un verdadero chef muestra la belleza de su plato"

Le apasiona la cocina, pero también adora ver Cine de barrio; su actor favorito es Paco Martínez Soria y su plato estrella es el gazpacho andaluz: Albert, de 10 años, arrasó este lunes en el estreno de Masterchef Junior 7 gracias a su carisma, que convirtió al concursante en trending topic en Twitter.

Desde su primera aparición, el aspirante del talent culinario brindó una retahíla de desternillantes momentos: "Soy Albert. Hoy estoy viendo una película de Paco Martínez Soria porque emiten mi programa favorito, Cine de barrio", contó en su vídeo de presentación, donde aparecía en su casa bailando y cortando tomate.

El clip causó furor entre los espectadores, que además aplaudieron las primeras palabras del concursante ante los jueces. "Se me da muy bien el gazpacho andaluz", avanzó el pequeño antes de añadir su procedencia: "Soy catalán".

Lo mío se llama "lo de siempre pero variado" porque no he hecho lo que han hecho los demás y el perejil es moderno.

CON DOS COJONES ALBERT

Albert recibió tres puntos en la primera prueba, donde tuvo que elaborar un desayuno completo y saludable. Así, el aspirante presentó una propuesta que tituló Lo de siempre pero variado, conformada, señaló, por "todo lo que habían pedido en el desayuno": "Es mejor hacer algo sencillo y bien que hacer algo complicado y que te quede fatal", defendió el de Tarragona.

A lo largo del programa Albert regaló intervenciones como la que repitió en la prueba por equipos: "De remover el plato el brazo se te cansa". También opinó que "da gusto molestar" o que "un verdadero chef muestra la belleza de su plato": "Claro, a mí me gusta ser muy elegante", aclaró.

Finalmente, en la última prueba presentó su plato La carne de vino, que no conquistó al jurado. Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez coincidieron en que la sopa no estaba en su punto, pero Albert apoyó su propuesta hasta el final: "Está muy bueno. O sea, a mí no me gusta... pero está muy bueno", sentenció ante los chefs de La 1.

Albert cocina desde pequeño y se encarga de preparar el gazpacho en su casa. El plato más difícil que ha cocinado son unas verduras asadas con sobrasada y "cosas" y su receta favorita es el pollo rebozado.

Hola soy @AlbertMCJ7 y mi vídeo de presentación ya es historia de la televisión. Se merece un RT y lo sabes https://t.co/5KB3O2GWnE#MCJuniorpic.twitter.com/yfQ5fAA5zL — MasterChef (@MasterChef_es) December 23, 2019

- A mí se me da muy bien el gazpacho Andaluz

- ¿De dónde eres tú?

- Yo soy catalán#Albertrules#MCJuniorpic.twitter.com/sS8vE8EfAb — MasterChef (@MasterChef_es) December 23, 2019

Albert, concentrado en la cocina, pero no mucho #MCJuniorpic.twitter.com/lLbXOddY72 — TV Gifs (@fer_gifs) December 23, 2019

El Albert ha triunfado hoy y cada vez que habla, este chico tiene el programa ganado ya #MCJuniorpic.twitter.com/nlN7Gdt9Oa — la rechee🐍 (@proudreche) December 23, 2019