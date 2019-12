Anabel Pantoja le dedica una canción a Adara en 'Sálvame': "¡Tienes que decirle esto a Hugo!"

El triángulo amoroso entre la ganadora de Gran Hermano VIP, Adara Molinero, su marido Hugo Sierra y el concursante Gianmarco Onestini se ha convertido en el tema estrella de los platós de Mediaset. Por ello, Anabel Pantoja se ha animado a interpretar en Sálvame una canción de su tía, Isabel Pantoja, al asociarla con la situación sentimental que vive la exazafata tras el reality.

"Percibí el romance de los dos y puedo asegurar que mentira no era", ha opinado este lunes la colaboradora sobre la relación entre Molinero y el italiano. De esta manera, micrófono en mano, ha cantado Así fue, una canción que narra la historia de una persona que, teniendo pareja, se enamora de alguien más.

Pantoja ha conseguido poner al público en pie durante la interpretación, a la que se han añadido sus compañeras Belén Esteban e Ylenia. De esta manera, la colaboradora ha vuelto a hacer uso de su desparpajo provocando un ambiente de risas en el espacio de Telecinco.

Como una auténtica diva ha comenzado a cantar y bailar la canción de su tía https://t.co/xTcvKq0coD — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 23, 2019

"Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres a un imposible", reza el tema de la tonadillera. "¡Adara, tienes que decirle esto a Hugo!", ha exclamado la sevillana tras la primera frase.

Pero no todos los tertulianos han considerado que esta canción sea la más adecuada para la historia que vive la madrileña. En este sentido, Gema López ha subrayado que la ganadora del reality "no ha sido honesta con ninguno".

Anabel Pantoja ha explicado en directo que no pasa por su mejor momento y que necesita sentirse "despejada", ya que su madre ha sufrido recientemente una accidente que le ha costado una rotura de rodilla: "Te quiero, va a salir todo bien", le ha dicho a su progenitora desde el programa.